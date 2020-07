I tagli capelli corti sono molto gettonati in quest'estate 2020. Gli hairstyle sono adatti alle donne di tutte le età. Inoltre sono perfetti per essere sfoggiati in spiaggia o in una serata di divertimento.

Moda, i tagli capelli corti

I tagli capelli corti sono perfetti per rinnovare il proprio look e avere uno stile molto fresco. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il caschetto scalato: quest'ultimo può essere portato con la riga laterale e l'effetto wet. Un haircut corto deve essere asimmetrico e i lineamenti del volto devono risultare perfetti. Tra i Tagli di Capelli corti non può mancare nemmeno il bob, che mette in primo piano lo sguardo e la bocca.

Sul bob si può creare una frangetta e una piega super mossa. Il pixie cut sarà sempre richiesto da molte donne: questa chioma è molto facile da mantenere e per fare la piega basta solamente una crema fissante o un balsamo nutriente. Su una capigliatura corta si possono realizzare delle scalature e una frangia lunga. Per completare l'hairstyle si possono applicare delle forcine colorate o un cerchietto. Sulla chioma in questione si possono anche creare delle onde in stile anni '50. Per mettere in evidenza il volto è perfetta una frangetta molto corta. Il taglio rasato è sempre pratico da portare e magari può essere abbinato a una tonalità molto forte e originale. Quindi via libera con il platino, il rosa e il blu.

Hairstyle per le over 50

Tante donne over 50 sono sempre alla ricerca di una capigliatura che le faccia sembrare più giovani. Un'icona da copiare sarà senza nessun dubbio la ex supermodella parigina Inès de la Fressange. Ad agosto Inès compirà 63 anni e ultimamente ha pensato di rinnovare il suo hairstyle: la stilista ha realizzato un wob scalato con il ciuffo.

Quest'ultimo le regala un look molto sbarazzino e originale, perfetto per non passare inosservate. Va ricordato che il wavy bob è l'hairstyle più richiesto in questo momento nei vari saloni.

Consigli

La lunghezza del wob sfoggiato da Inès arriva alle spalle e per quanto riguarda lo styling risulta leggermente ondulato.

La chioma può essere lasciata asciugare naturalmente all'aria. Per avere sempre una capigliatura definita e lucida si possono utilizzare dei prodotti adatti. Questo taglio per le over 50 è indicato per un volto ovale o allungato, mentre è da evitare su un viso tondo o su un mento troppo pronunciato. Sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale e lui troverà subito la proposta più adatta per ogni donna. Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli corti. In questo modo l'estate 2020 risulterà molto più spensierata e glamour.