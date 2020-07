Il taglio corto sfoggiato è di tendenza in questa estate 2020. Tale acconciatura - recentemente sfoggiata anche da Alba Parietti - consiste in un bel bob che regala un look molto glamour e fresco, esso è l'hairstyle più richiesto dalle donne in questo momento nei vari saloni italiani.

Look, il taglio corto

Sul taglio corto portato anche da Alba Parietti sono presenti delle scalature in vari punti strategici e anche molto volume. Inoltre sulla chioma in questione sono stati realizzati una riga bassa e il ciuffo: quest'ultimo è perfetto per mettere in risalto lo sguardo della showgirl.

Il taglio corto di Alba Parietti è di colore sabbia con delle sfumature bionde.

Questa capigliatura è ideale sui volti regolari, allungati o ovali, mentre invece è da evitare su un volto tondo. Il volume sui lati della chioma evidenzia troppo la forma di quest'ultimo.

Il bob è molto facile da acconciare, bastano solamente spazzola e phon o può essere lasciato asciugare naturalmente.

Proteggere i capelli

Durante le vacanze al mare la chioma deve essere protetta, usando sempre dei prodotti adatti. Il sole, la salsedine e il cloro possono causare dei danni alla capigliatura: sui capelli si possono formare le doppie punte, diventare più fragili o spezzare facilmente. I vari trattamenti da utilizzare sulla chioma sono in grado di prevenire la secchezza, la disidratazione e l'effetto opaco.

Eliminando tutto questo la capigliatura può apparire fin da subito molto più sana.

L'hairstylist Matteo Baffetti ha consigliato di eliminare tutti i vari trattamenti troppo aggressivi prima di partire per le ferie. Il phon e la piastra si devono utilizzare il minimo indispensabile. Si possono utilizzare anche degli accessori come il foulard o i cappelli.

Altri consigli da seguire

Prima della partenza per la propria meta estiva si devono evitare anche le decolorazioni troppo aggressive o le colorazioni. Invece per mantenere il colore sempre brillante si deve utilizzare una maschera nutriente. In questo caso è meglio scegliere linee con dei pigmenti che sono in grado di intensificare anche i riflessi naturali.

Per quanto riguarda i vari prodotti da utilizzare si può optare per lo spray. Quest'ultimo va vaporizzato su tutte le lunghezze, specie prima di andare al mare. A fine giornata i capelli devono essere lavati con uno shampoo delicato. Subito dopo si deve applicare sulla chioma un conditioner e il balsamo. Tutti questi passaggi da seguire sono fondamentali per proteggere la colorazione fino a settembre.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio corto. Inoltre prima di partire per le vacanze è possibile seguire dei semplici consigli per avere sempre dei capelli perfetti.