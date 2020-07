I tagli di capelli lunghi sono di tendenza in questa estate 2020. L'hairstyle in questione può essere scelto dalle donne di tutte le età, con questa chioma si possono realizzare anche molte acconciature.

Moda, i tagli di capelli lunghi

I tagli di capelli lunghi sono sempre amati dalle ragazze. Sui Tagli di Capelli lunghi si possono realizzare delle scalature per creare sempre un bel movimento. Su questo hairstyle non possono mancare la riga centrale o laterale. Per completare il taglio si può realizzare anche una frangia: quindi via libera con quella corta, lunga, sfilata o molto piena. Inoltre, per quanto riguarda lo styling, i capelli possono essere lisci o mossi.

Con questo tipo di lunghezza una donna può anche realizzare molte acconciature: ad esempio la treccia, la coda, lo chignon o le treccine. La capigliatura deve risultare sempre molto morbida e soprattutto sana: in questo caso si devono utilizzare dei prodotti adatti per nutrire la chioma.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche scegliere una nuova tonalità. In questa stagione estiva è di tendenza il chocolate mauve: si tratta di un castano molto caldo con sfumature malva. La nuance è stata ideata dalla stylist newyorkese Hannah Edelman. Quest'ultima ha creato questa tonalità miscelando il marrone con il rosso, il verde, il viola, l'arancio e il giallo. Il risultato finale è un colore molto raffinato e originale.

Il chocolate mauve è perfetto per regalare molta più luminosità ai capelli; inoltre il colore è anche adatto alle chiome scure o bionde. Per realizzare tale nuance è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia, che sarà in grado di trovare la soluzione più adatta.

Consigli da seguire

Per realizzare il color cioccolato malva si deve applicare la tinta su una base chiara, così la nuance viene assorbita perfettamente dalla chioma.

Invece su una capigliatura scura si deve prima fare una schiaritura e poi successivamente applicare la nuance in questione. Va ricordato che i capelli possono essere schiariti anche in modo naturale. Per rendere la chioma molto più armoniosa si può optare per la tecnica del balayage. Il chocolate mauve è perfetto sui wob, i bob e i capelli ondulati: su quest'ultimi le varie sfumature vengono messe bene in risalto.

Questa tonalità ha bisogno di molte cure e quindi si devono utilizzare dei prodotti per i capelli colorati. Ad esempio lo shampoo, il balsamo e una maschera nutriente da applicare sulla capigliatura una volta alla settimana.

Insomma, questo pare essere il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli lunghi e anche per provare la tonalità chocolate mauve.