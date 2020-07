Il taglio di capelli protagonista di questa estate sarà il blunt cut. Questo hairstyle riuscirà ad accontentare tutte le donne e sarà perfetto per cercare di combattere il caldo.

Moda, il taglio di capelli

Il taglio di capelli da scegliere nei prossimi mesi sarà senza nessun dubbio il blunt cut: si tratta di un caschetto dal taglio netto e dal volume naturale. Con questo hairstyle si potranno realizzare anche molte acconciature. Il taglio di capelli in questione era stato sfoggiato la scorsa stagione anche da Kaia Gerber. Il blunt cut sarà molto pratico da portare perché si potrà asciugare naturalmente all'aria: in questo caso prima si dovrà applicare sulla chioma una noce di schiuma così da rendere lo styling mosso.

Questa capigliatura potrà essere abbinata anche a una frangia. Si potrà optare per quella sfilata o netta sopra le sopracciglia: inoltre si potranno prendere in considerazione anche il ciuffo, la riga laterale o quella centrale. Insieme al proprio hairstylist si dovrà valutare quale dettaglio sarà più indicato per valorizzare perfettamente i lineamenti del volto. Sul blunt cut si potranno realizzare anche molte tonalità: si potrà optare per il biondo, il castano o il rosso. Si potrà scegliere anche la versione bicolor e in questo caso le punte potranno essere blu; inoltre si potrà optare per il balayage o le ciocche laterali colorate.

La frangia

Un dettaglio che non potrà mai mancare su una capigliatura sarà la frangia.

Ultimamente anche la cantante salentina Alessandra Amoroso sulla sua chioma bionda e liscia ha realizzato una maxi frangia. Hanno scelto questo dettaglio anche la bella Michelle Hunziker, Dakota Johnson, Sienna Miller, Heidi Klum e Taylor Swift. Invece nel passato le icone di riferimento che sfoggiavano la frangia erano Brigitte Bardot, Audrey Hepburn e Jane Birkin.

Fabrizio Palmieri, il creative director di Toni&Gui, ha confermato che la frangia a tendina regalerà molta freschezza a tutto il look. Questa sarà lunga, molto leggera e si adatterà a ogni tipo di lunghezza. Invece Brigitte Bardot portava la versione lunga, aperta per mostrare lo sguardo, molto voluminosa e messy.

Se la frangetta sarà studiata ad arte riuscirà anche a nascondere dei piccoli difetti del volto. Questo dettaglio metterà in evidenza gli zigomi o su un viso allungato regalerà molta più armonia; invece sarà da evitare su un viso tondo e paffuto.

Consigli da seguire

Per regolare la lunghezza della frangia sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Invece per quanto riguarda lo styling dovrà essere asciugata utilizzando il phon a una temperatura media: i capelli andranno spostati da una parte e poi dall'altra per creare un liscio naturale. Quando si andrà in vacanza non dovrà mai mancare uno spray che proteggerà la capigliatura dalle alte temperature. Va ricordato che regalerà alla chioma anche un volume molto delicato.

Questo prodotto andrà utilizzato durante le delicate fasi di asciugatura e piega. Per definire lo styling e la texture si dovrà optare per una mousse in versione spray. Questo potrebbe essere il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e anche una bella frangia.