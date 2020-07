La Moda estate propone anche quest'anno tante interpretazioni diverse del look e del modo di raccontare la femminilità. La collezione di Valentino, da questo punto di vista, è molto versatile e risulta particolarmente luminosa. Ci sono, infatti, tante proposte in total white, bianco purissimo, a cui se ne aggiungono altre in tonalità diverse, ma con effetto fluo, per poi finire con fantasie floreali di stile tropicale per celebrare la bellezza della natura.

Moda estate: il colore bianco

Il bianco è un colore che spesso si associa al look della moda estiva. È, infatti, sinonimo di freschezza, di leggerezza e, come sappiamo tutti, pare sia il colore che attira di meno il calore del sole.

Indossare un abito, una camicia, una gonna o anche un pantalone di colore bianco, inoltre, mette in primo piano una femminilità molto delicata, quasi eterea, oltre a sottolineare uno stile elegante e una certa raffinatezza nel modo di vestire.

Valentino in bianco per l'estate 2020

La collezione moda di Valentino per l'estate 2020 si distingue in modo particolare proprio per la grande attenzione nella scelta dei colori, ma anche nelle forme che sono disegnate per essere ampie e comode, ma sempre sensuali. Valentino ha realizzato moltissime proposte in colore bianco purissimo che quasi sembrano voler essere un invito rendere a luminosa ogni giornata.

Gli abiti lunghi hanno delle linee molto morbide e voluminose, quasi caste, che sono rese ancora più suggestive, ad esempio, con l'inserimento di un tessuto come il tulle che, tra l'altro, con la sua trasparenza dona una sensualità che non è troppo evidente, ma che si mostra in modo molto chiaro.

In altri casi, l'abito lungo diventa addirittura quasi monacale, con maniche molto ampie, ma con il particolare della cintura stretta che sottolinea la vita e, quindi, continua a comunicare un messaggio di femminilità in primo piano. Gli abiti corti sono, certo, più sbarazzini, ma mantengono le stesse caratteristiche di volume ampio.

Il loro taglio è dinamico e l'attenzione è tutta concentrata solo sulle gambe, mentre mancano del tutto le scollature.

Valentino moda estate: i colori fluo

Dopo le proposte in bianco assoluto, però, la moda di Valentino per questa estate offre anche degli spazi dedicati al colore. La scelta cade su tonalità molto intense e con effetto fluo: rosa fucsia e giallo limone.

Sono, in pratica, le tonalità che ricordano quelle dei classici evidenziatori usati per sottolineare parole o frasi nelle pagine dei libri.

L'intenzione, quindi, è quella di sottolineare di nuovo la luce di questa stagione e si può farlo indossando degli abiti con maniche molto grandi, dalla linea dinamica, non rigida. Sono proposte rivolte a una donna che ama esprimere la sua personalità in modo diretto e che vuole vivere la sua estate lasciando un segno: facendosi notare, appunto, per il colore che decide di indossare e che non passa inosservato.

La fantasia floreale

Accanto a questi due estremi - il bianco assoluto e i colori fluo - Valentino lascia molto spazio anche a chi, invece, preferisce il bel disegno di una fantasia floreale.

La natura, infatti, diventa la protagonista di altri abiti con disegni di piante, di fiori, di grandi foglie, ma non solo. Spiccano, infatti, anche le sagome di piccole scimmie.

Il design di queste fantasie risulta ancora molto fresco: le immagini ricordano gli ambienti di una giungla, di una foresta tropicale. Nei colori tornano sia il bianco che il giallo e, naturalmente, c'è una bella tonalità di verde intenso per le foglie che racconta, di nuovo, una moda estate fresca e disinvolta.