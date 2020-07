I tagli capelli corti saranno di tendenza in questa estate 2020. Le chiome saranno perfette per regalare un po' di freschezza al look, inoltre risulteranno molto versatili, facili da gestire e velocissime da asciugare.

Look, tagli capelli corti

Tra i tagli capelli corti sarà richiesto da molte donne il famoso pixie cut: quest'ultimo potrà essere cortissimo e risulterà molto pratico. Il pixie è sfoggiato anche da Ginnifer Goodwin. Ci sarà, poi, anche una versione leggermente più lunga e con il ciuffo xl che potrà essere acconciato sempre diversamente: ad esempio con i capelli pettinati all'indietro, lo styling liscio o l'effetto wet.

Questo hairstyle sarà perfetto sulle chiome lisce, mentre su quelle mosse o ricce si dovrà giocare con i vari volumi. In questa carrellata di tagli capelli corti non potrà mancare il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriverà alle spalle. La chioma in questione potrà essere portata liscia o mossa. Il wavy bob sarà molto gettonato e in questo caso saranno presenti delle onde molto morbide e poco definite. Per ottenere un mosso molto leggero si dovrà utilizzare il ferro o la piastra. La frangia dovrà essere personalizzata su ogni tipo di volto. Sarà meglio optare per la versione sfilata e leggera perché sarà più facile da gestire; invece sarà da evitare quella geometrica e troppo piena. Invece per addolcire i lineamenti sarà ideale la frangia a tendina.

Per non osare troppo si potrà optare per un ciuffo laterale morbido, molto comodo e che incornicerà il viso.

Le chiome da copiare

Per un cambio di look radicale sarà perfetto il buzzcut: questo sarà un taglio cortissimo già sfoggiato anche da Katy Perry, Cara Delevingne e Kristen Stewart. Per questo hairstyle il volto dovrà essere molto proporzionato e una donna dovrà avere molta grinta e personalità.

Il taglio in questione avrà bisogno di molte cure e quindi gli appuntamenti dal parrucchiere dovranno essere molto ravvicinati. In tal modo il buzzcut risulterà sempre perfetto. Il mullet ricorderà gli anni '80 e regalerà un look molto rock. Sulla chioma sarà presente una frangia lunga e i capelli sui lati saranno corti e invece sulla parte posteriore molto più lunghi.

Anche Miley Cyrus ha sfoggiato questa capigliatura: la cantante solitamente porta i capelli spettinati e sbarazzini. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato con molta attenzione un nuovo hairstyle si potrà optare anche per una nuova tonalità. Va ricordato che la nuance andrà scelta in base al proprio colore naturale. Sul castano sarà perfetta ogni tonalità di marrone, cioccolato o rame. Invece per creare delle sfumature saranno ideali il caramello, il beige e sabbia. Su una capigliatura mora si potrà optare per il nero-blu, il petrolio o il mogano scuro; invece per schiarire saranno ideali il rosso scuro, il malva e il cioccolato scuro.

Sul biondo freddo saranno perfetti i colori ghiaccio, biscotto, rosa pastello, perla o miele. Invece sul biondo caldo saranno ideali il caramello, pesca, biondo fragola, beige e sabbia chiaro. Su un rosso naturale si dovrà cercare di mettere in risalto il colore. Si potrà scegliere un tono su tono che renderà la tonalità più vibrante: saranno ideali il rame, il rosso Tiziano o delle schiariture dorate o arancio. Questo è il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli capelli corti e anche tante nuove tonalità.