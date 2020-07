Il taglio corto con frangia sarà il vero protagonista di questa estate 2020. In particolare sarà amato da molte donne l'hairstyle di Charlène di Monaco. Questa chioma le regala un look molto fresco.

Look, il taglio corto con frangia

Il taglio corto con frangia di Charlène di Monaco è ideale per le donne di ogni età. L'hairstyle che sfoggia la principessa è un bel caschetto. Inoltre ha abbandonato il ciuffo laterale e ha realizzato una frangia: quest'ultima risulta molto leggera ed è perfetta per mettere in risalto gli occhi e gli zigomi. Per completare questo taglio corto con frangia Charlène ha optato per dei colpi di sole molto chiari.

La tonalità regala molta luminosità alla capigliatura. Inoltre in un'occasione importante la principessa aveva creato un raccolto con la treccia, per uno stile molto elegante. L'acconciatura in questione sarà perfetta su tutte le tipologie di volto; per quanto riguarda la frangia si dovranno controllare il naso e il viso per poi decidere la versione più adatta.

Accessori

Dopo avere realizzato delle nuove acconciature si potranno applicare anche degli accessori e la chioma risulterà molto più originale. Nei prossimi mesi saranno di tendenza gli hair piercing: questi saranno dei piccoli anellini e andranno inseriti tra i capelli. Questi gioielli riusciranno a impreziosire anche uno stile molto semplice.

Gli accessori in questione sono sfoggiati anche dalle influencer e celebrità. Gli hair piercing potranno essere lineari, laccati con colori vivaci, tono su tono, semplici o arricchiti da un ciondolo. Questi anellini saranno molto facili da applicare e andranno inseriti all'interno della ciocca. Va ricordato che per utilizzare questi accessori i capelli dovranno essere lunghi o medi.

Acconciature e hair piercing

Questi accessori saranno perfetti sulle trecce: in questo caso si potrà optare per una treccia centrale, per delle boxer braids o una treccia spettinata. Si potranno abbinare degli anelli minimal uno vicino all'altro o si potrà alternare l'anello lineare e uno con il ciondolo.

Per un look molto veloce da realizzare saranno ideali i torchon: si dovrà creare la riga centrale e dividere la chioma in ciocche di circa due centimetri ciascuna. Successivamente quest'ultime andranno attorcigliate su se stesse e quando si arriverà al centro del capo il torchon andrà fermato con un elastico trasparente. A questo punto si potranno applicare gli hair piercing all'interno dei torchon. Gli anellini potranno essere utilizzati anche sulle chiome sciolte: si dovranno inserire sulle ciocche di capelli di circa due centimetri. Va ricordato che non si dovranno utilizzare gli accessori in questione sulle capigliature appena lavate perché questi potrebbero scivolare. Invece sui capelli lisci si dovrà cotonare la ciocca e il capello risulterà molto più corposo.

Il momento per sfoggiare un nuovo taglio corto con frangia è finalmente arrivato. Inoltre si potranno indossare gli hair piercing sui capelli.