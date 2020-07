Il taglio medio sarà di tendenza in questa estate 2020. In particolare sarà richiesto da molte ragazze il clavicut. La pettinatura in questione sarà perfetta per rinfrescare il look e inoltre sarà adatto alle donne di tutte le età.

Moda, il taglio medio

Il taglio medio più gettonato dei prossimi mesi sarà senza nessun dubbio il clavicut: la lunghezza di quest'ultimo sfiorerà le spalle. Sulla chioma saranno presenti anche delle scalature. Con questo taglio medio si potranno realizzare molte acconciature: ad esempio si potrà optare per una coda bassa e molto morbida. Questa sarà perfetta per ogni occasione e per combattere il caldo.

Il taglio potrà essere gestito molto facilmente anche a casa. Dopo avere lavato i capelli sottili si dovrà applicare una schiuma volumizzante; invece sui capelli grossi sarà ideale un prodotto ricompattante e dovrà avere la texture cremosa. A testa in giù si dovranno asciugare le radici e con le mani si dovranno movimentare le lunghezze. Questo procedimento permetterà di dare corpo ai capelli molto fini. Sulle capigliature sottili alcune ciocche dovranno essere portate ai lati del volto: per realizzare tutto questo servirà semplicemente una spazzola rotonda e il look finale sarà molto romantico. Inoltre si potranno creare anche delle beach waves e in questo caso si dovranno avvolgere sulla piastra le varie ciocche.

L'effetto finale risulterà molto morbido e leggero. Invece sui capelli grossi per prima cosa si dovranno asciugare le radici utilizzando il phon: il getto di quest'ultimo dovrà andare dall'alto verso il basso. Una volta che la capigliatura sarà asciutta si dovrà utilizzare la piastra da metà lunghezza in giù e in questo modo i capelli non si gonfieranno.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà scegliere anche una nuova tonalità. In questa stagione estiva è di tendenza il nordic white: si tratta di un biondo platino che arriva quasi al bianco. Per creare la nuance si dovrà utilizzare un mix di platino e grigio. Il nordic white regalerà alla chioma molta lucentezza.

Per realizzare la tonalità in questione si dovrà decolorare la capigliatura in modo estremo: quindi sarà meglio affidarsi completamente al proprio parrucchiere di fiducia. Va ricordato che sarà molto facile ottenere questa colorazione bionda se la base naturale sarà castano chiaro o biondo; inoltre la nuance farà risaltare una pelle dorata o chiara. Il colore dovrà risultare sempre brillante e quindi si dovrà utilizzare uno shampoo antigiallo.

Consigli da seguire

Il nordic white farà risaltare perfettamente le chiome lunghe e lisce. La nuance in questione sui capelli corti o medi creerà sempre un bel movimento. Per dare molta dimensionalità al colore si dovranno lasciare le radici più scure: in questo modo ci sarà anche molta più armoniosità tra le due sfumature.

Invece per non fare un cambio troppo radicale si potrà optare per il balayage. In questo caso si andranno a schiarire i capelli da metà lunghezza in giù e il risultato sarà molto naturale. Inoltre il balayage non avrà bisogno di molta manutenzione. Sul nordic white si potrà realizzare qualche ciocca di colore viola acceso e questo sfumerà in modo molto delicato fino alla radice chiara. Questo è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio medio. Inoltre si potrà scegliere la tonalità nordic white.