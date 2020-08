I tagli corti di capelli saranno di tendenza nell'autunno 2020. Tutte le chiome regaleranno un look molto femminile e sbarazzino, le varie capigliature saranno molto facili da acconciare. Vari hairstyle corti sono stati recentemente sfoggiati anche dalle celebrità.

Moda, i tagli corti

Tra i tagli corti da prendere in considerazione nella stagione autunnale ci sarà il caschetto portato anche da Michelle Williams. L'attrice ha realizzato un bob dalle lunghezze pari. Per quanto riguarda la tonalità Michelle ha optato per il biondo platino, per uno stile molto raffinato. In questo caso la riga potrà essere centrale o laterale: in questo modo il look risulterà sempre diverso in ogni occasione.

L'hairstyle sarà perfetto sui capelli fini perché regalerà un bel volume al tutto. Inoltre il caschetto in questione sarà perfetto sia sulle chiome lisce che mosse.

In questa carrellata di tagli corti non può mancare il pixie cut di Zoe Kraviz. L'attrice ha abbandonato le sue lunghe treccine e ha optato per un pixie molto più giovanile. Questa chioma si adatterà a tutte le tipologie di volto. Sul pixie si potrà optare per una frangia, un ciuffo o - come nel caso di Zoe - si potrà lasciare la capigliatura cortissima anche sul davanti. Inoltre per rendere il taglio molto più voluminoso alle radici basterà utilizzare uno spray texturizzante.

Va ricordato che per scegliere dei tagli corti adatti sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere.

Le proposte da copiare continuano

Sul taglio alla moicana saranno presenti due rasature ai lati del capo e la parte centrale risulterà più lunga. Questo hairstyle sarà ideale sui capelli lisci o ricci. Nel primo caso la chioma andrà pettinata all'indietro e si potrà creare una cresta. Invece sui capelli mossi si potranno utilizzare dei prodotti per definire i vari ricci: quest'ultimi potranno cadere sulla fronte e creeranno una frangia o un maxi ciuffo.

La chioma potrà essere abbinata a delle tinte bicolor molto originali. La parte rasata andrà lasciata del colore naturale e sulle lunghezze sarà perfetta una tinta a contrasto: si potrà optare per il biondo platino, tinte pastello o fluo. Il taglio alla moicana è sfoggiato dalla cantante Pink.

Invece il buzzcut è stato recentemente portato da Ruby Rose: per chi non lo conoscesse si tratta di una capigliatura rasata.

L'attrice è ritornata al suo colore naturale, mentre invece in passato aveva scelto il bicolor rosa e blu. Ruby ha anche pensato di personalizzare il suo hairstyle con dei disegni o delle linee geometriche, per un look molto particolare.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un nuovo taglio di capelli si potrà optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il color nocciola: si tratta di una tipologia molto interessante del castano chiaro dorato. Tale nuance sarà perfetta per illuminare il volto e risulterà essere molto naturale. Il nocciola sarà ideale per ogni tipo di chioma e per le carnagioni diafane o mediterranee.

Anche molte celebrità hanno scelto questo tipo di tonalità.

La giovane Kaia Gerber ha realizzato un caschetto mosso di colore nocciola caramello. Invece Jessica Alba sulla sua chioma lunga ha optato per il nocciola ramato, per un look molto glamour. La cantante Jennifer Lopez sul suo long bob nocciola ha creato delle meches dorate. Olivia Palermo ha pensato di lasciare le radici scure e le lunghezze nocciola; mentre la chioma di Jessica Biel risulta castano nocciola chiaro con le radici scure. Invece Alexa Chung sul taglio medio e mosso ha realizzato il color nocciola con dei riflessi ramati intensi. Angelina Jolie sulla tonalità in questione ha creato dei riflessi biondi molto leggeri. Infine, la capigliatura di Eva Longoria è invece illuminata da highlights nocciola attorno al volto.

Insomma, il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli corti pare essere quasi arrivato, e potrebbe essere anche il periodo adatto per scegliere una tonalità nocciola.