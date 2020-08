Ci saranno molti tagli di capelli fra i quali poter scegliere nell'autunno 2020. Le varie chiome risulteranno essere molto versatili e sbarazzine e potranno essere sfoggiate da parte delle donne di ogni età.

Look, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli di tendenza ci sarà il bob cut, sul quale si potranno creare molte scalature. Per quanto riguarda lo styling sarà perfetta una piega liscia e molto ordinata, per un look molto chic. Per valorizzare il viso si potrà optare per il pixie cut: per completare il tutto sarà ideale una frangia lunga e laterale.

I tagli capelli lunghi scalati saranno i grandi protagonisti della stagione autunnale.

Sulle capigliature in questione si potrà realizzare la riga centrale o una frangia lunga da portare lateralmente. Invece sulle chiome lisce non potranno mancare delle sfilature ai lati del viso. Va ricordato che questo tipo di hairstyle dovrà essere sempre ben curato e in ordine.

Altri look da copiare

Per quanto riguarda le acconciature saranno di tendenza le trecce. Queste saranno molto comode per avere sempre i capelli in ordine e in poco tempo. Le trecce potranno essere abbinate a un taglio corto o su delle capigliature lunghe e scalate. Un'idea originale sarà quella di realizzare due trecce alte e ai lati del volto si potranno lasciare liberi due ciuffi: questo look sarà ideale anche per le over 30.

Nei prossimi mesi sarà amato da molte ragazze anche l'effetto wet. Per realizzare quest'ultimo basterà utilizzare del gel o uno spray dal finish bagnato e lo stile sarà molto raffinato. Sui capelli con il wet look si potranno creare delle onde morbide o una riga laterale. Per una serata importante questo effetto potrà essere abbinato a dei capelli corti con un ciuffo latrale.

Sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere, che in base ai lineamenti del viso riuscirà ad abbinare il giusto hairstyle.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si potrà anche optare per una nuova tonalità. Nella stagione autunnale saranno di tendenza i toffee hair: si tratta di un nocciola caramellato che imita le varie schiariture regalate dal sole.

La nuance in questione risulterà molto luminosa, variegata ed estremamente naturale. Il nocciola caramellato sarà molto facile da mantenere e per sistemare la ricrescita basterà solamente ritoccare le radici. Ultimamente anche Kate Middleton sta sfoggiando i toffee hair. Un look molto simile è stato scelto anche da Kylie Jenner che porta un castano illuminato d'oro. Invece Bella Hadid e Jennifer Lopez hanno optato per un mix intenso di castano e biondo.

Insomma questo pare essere il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli e per scegliere una nuova tonalità, come il nocciola caramellato.