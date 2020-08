Il taglio medio di capelli sarà di tendenza nell'autunno 2020. In particolare andrà di moda il mid relaxed bob, che regalerà a ogni donna un look molto fresco. Tale chioma sarà molto facile da portare e anche da mettere in piega.

Look, il taglio medio

Il taglio medio protagonista della stagione autunnale sarà il mid relaxed bob: la lunghezza di quest'ultimo arriverà ben sotto il mento. Questa chioma si adatterà e valorizzerà perfettamente ogni forma di volto. Sul taglio medio in questione si potrà realizzare la riga centrale e invece per avere un look anni '60 si potrà abbinare un ciuffo laterale.

Per quanto riguarda lo styling la cantante Jennifer Lopez ultimamente ha mostrato come valorizzare una lunghezza media. Il suo hairstylist Chris Appleton ha creato delle onde molto morbide con del volume alle radici.

Va ricordato che il mid relaxed bob potrà essere sfoggiato al naturale, liscio o con le beach waves: quest'ultime potranno essere realizzate utilizzando uno spray salino.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con attenzione un nuovo taglio di capelli si potrà optare per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il biondo grano. La nuance in questione regalerà molta luminosità e saranno presenti delle sfumature molto calde e radiose. Per creare il biondo grano si dovranno mixare due tonalità di biondo.

Questo colore potrà essere utilizzato su tutta la chioma o per creare l'effetto sfumato a una radice castana. Le varie sfumature di biondo andranno scelte in base alla carnagione e al proprio colore di capelli. In questo caso sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia e lui riuscirà sempre a trovare la tonalità più giusta.

I consigli da seguire

Per creare il biondo grano si dovranno prima decolorare le varie ciocche e quindi sarà sempre sconsigliato il "fai da te". In questo modo si eviterà di sbagliare la decolorazione e i capelli non risulteranno mai secchi e stopposi. Tale tonalità si otterrà con il balayage: questa tecnica di schiaritura creerà sulla capigliatura delle sfumature più chiare, luminose e naturali.

Questa tendenza sarà anche a bassa manutenzione, perché grazie all'effetto naturale la ricrescita non si noterà molto e sarà la caratteristica principale della capigliatura. Il parrucchiere dovrà sfumare perfettamente la decolorazione e la tonalità, così si eviteranno degli stacchi troppo netti e inguardabili. Inoltre per avere sempre un colore perfetto si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti.

Insomma, questo autunno può essere il momento giusto per sfoggiare un taglio medio e per realizzare la nuova tonalità biondo grano.