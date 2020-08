I tagli capelli scalati saranno di tendenza nell'autunno 2020. Questi hairstyle potranno essere corti, medi o lunghi. Tutte le chiome saranno perfette per rinnovare il proprio look e regaleranno uno stile molto "fresco" alle donne che li sceglieranno.

Look, i tagli capelli scalati

Sui tagli capelli scalati si potranno creare delle onde molto morbide. Le beach waves potranno essere abbinate a una frangia super liscia. Inoltre sui tagli capelli scalati sarà perfetta la riga centrale: questa proposta sarà indicata per un volto regolare. Le varie scalature sui lati dovranno essere molto graduate, in tal modo si eviterà l'effetto demodé di una capigliatura pari.

Sui capelli lunghi lisci si potranno realizzare il ciuffo laterale o la frangia: quest'ultima è stata da poco sfoggiata anche dalla modella Bella Hadid.

Per le lunghezze medie saranno perfette delle scalature estreme, in questo caso la chioma potrà risultare spettinata utilizzando del gel o della schiuma. Invece su delle capigliature ricce con la riga laterale, le scalature renderanno il tutto molto più leggero. Per una serata importante o una cerimonia i capelli dovranno essere molto vaporosi e originali.

Per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il balayage: questo regalerà delle sfumature molto naturali e omogenee su tutta la chioma e avrà bisogno di poca manutenzione. Il flamboyage darà molta luminosità ai capelli e sarà adatto anche ai capelli color nocciola o grigi.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un taglio tutto nuovo si potrà optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il rosso da scegliere nelle sfumature delicate, calde o fluo. Quindi via libera con un Warm Cooper, un Burgundy, un rosso acceso o un balayage ramato. Da una base castana si potrà passare molto facilmente al colore rosso.

Su dei capelli castani naturali si potrà schiarire fino a tre tonalità senza fare la decolorazione. All'inizio si potrà optare per dei colpi di sole o per un balayage rosso per valutare il risultato finale, poi la volta successiva si potrà realizzare una tinta rossa personalizzata.

I consigli continuano

Per dei capelli già tinti si dovrà prima depigmentare la chioma e poi successivamente si potrà procedere con la colorazione rossa. Per avere sempre una tinta rossa luminosa e brillante si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. La capigliatura andrà protetta dal sole, perché quest'ultimo la farà sbiadire molto più velocemente. Un lavaggio troppo frequente andrà a opacizzare i capelli e quindi si potranno utilizzare dei prodotti alternativi, come ad esempio lo shampoo a secco. Durante il lavaggio sarà meglio optare per l'acqua fredda o tiepida. Pure per i capelli già colorati saranno perfetti lo shampoo e il balsamo. Non dovranno mancare nemmeno le maschere che idrateranno la chioma nel migliore dei modi.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli capelli scalati e anche per scegliere la tonalità rossa.