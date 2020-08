Sono di tendenza molte nuove acconciature, anche con le perline in questa estate 2020. Le varie proposte sono molto facili da realizzare. Inoltre possono essere sfoggiate in ogni momento della giornata senza nessun problema.

Look, le acconciature

Le varie acconciature possono essere tutte impreziosite da alcune perline: quest'ultime ricordano molto lo stile degli anni '90. In questo momento alcune donne stanno scegliendo di copiare il look di Elodie, che ha optato per delle trecce dal sapore afro. In questo caso si possono aggiungere delle perline sulla chioma: si può creare un bel contrasto tra il colore dei capelli e gli accessori.

Le perline possono essere distribuite su alcune ciocche dei capelli lunghi, per un hairstyle molto originale. Su dei tagli medi e lisci si possono aggiungere delle perline dai colori molto accesi.

Per impreziosire delle acconciature come una coda di cavallo o uno chignon si possono aggiungere delle perline su alcune ciocche libere per incorniciare il volto. In questo caso si possono abbinare gli accessori alla tonalità dei capelli. Le perline possono essere applicate anche sulle acconciature da sposa e sono disponibili nella versione gioiello oro, bronzo o argento. Questi accessori vanno distribuiti su una treccia e il successo è assicurato.

I look da copiare continuano

Per valorizzare le chiome ricce sciolte si può creare una riga centrale molto precisa.

Su quest'ultima si possono applicare delle perline trasparenti: questo look è perfetto per le ultime feste estive.

Per avere uno stile irresistibile e lasciare tutte le amiche a bocca aperta si può optare per la frangia di perline. Per prima cosa questi accessori devono essere dello stesso colore dei capelli e per completare il tutto si può realizzare anche un raccolto.

Anche sul pixie cut si possono applicare con un po' di pazienza delle perle e magari si può creare un intreccio. Sui capelli rasta invece sono ideali delle perline in vetro, in legno, di plastica colorata o in metallo.

Nuovi colori

Dopo avere scelto una nuova pettinatura si può anche optare per una nuova tonalità.

In questo momento è di tendenza il colore rosa. I capelli di questa sfumatura risultano essere molto versatili e inoltre regalano molto fascino. Va ricordato che questo colore può essere realizzato solamente su una base chiara. Il rosa pastello è perfetto sulle carnagioni chiare; invece un rosa fucsia è ideale per le carnagioni mediterranee. Sono richiesti da molte donne anche i capelli rosa sfumati, i quali vengono realizzati con la tecnica degradé.

Per una ragazza che vuole osare è perfetto l'abbinamento castano e fucsia; per avere un look molto romantico si può optare per il biondo chiarissimo e rosa pastello. Con questo tipo di tinta la ricrescita passa in secondo piano e quindi gli appuntamenti dal parrucchiere sono più distanziati.

Il rosa pesca risulta essere molto frizzante ed è indicato per gli incarnati chiari e diafani. In questo caso si deve partire da una base decolorata.

Il rose gold è un mix di biondo e rosa che regala un effetto tridimensionale alla capigliatura. Questa tonalità è personalizzabile: si può partire da una nuance leggera fino ad arrivare a dei colori molto più intensi. Si possono colorare solamente le punte di rosa pastello. Quest'ultimo ha bisogno di poca manutenzione e può essere realizzato sui capelli lunghi o medi come il long bob.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per scegliere delle nuove acconciature e anche per realizzare la tonalità rosa.