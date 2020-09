I tagli con frangia saranno i veri protagonisti dell'autunno 2020. L'hairstyle sarà perfetto per rinnovare il look in attesa della nuova stagione. Inoltre le capigliature saranno molto facili da acconciare e portare. Le varie chiome sono sfoggiate da molte celebrità.

Moda, i tagli con frangia

Tra i tagli con frangia è presente il mullet che ricorda gli anni '70 ed è portato da Miley Cyrus. Sull'hairstyle sono presenti varie scalature che regalano volume alle radici e anche un bel movimento al tutto. Per quanto riguarda la frangia potrà essere personalizzata in base alle esigenze di ogni donna. Ad esempio si potrà optare per quella sfilata e leggera portata da Miley; inoltre si potrà realizzare una frangetta molto più piena e simmetrica.

Come sempre sarà meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere il quale, in base ai lineamenti, troverà la soluzione più indicata. In questa carrellata di tagli con frangia non può mancare il look di Mica Arganaraz. La modella ha creato una frangetta piena e dall'effetto messy: quest'ultima sarà molto facile e veloce da mettere in piega. Per definire perfettamente i boccoli basterà utilizzare i soliti prodotti per i capelli ricci. Invece Taylor Swift ha abbinato una lunghezza media mossa e una frangia bombata.

Altre chiome da copiare

Anche Bella Hadid cambia molto spesso il suo look e ultimamente ha scelto un taglio medio con una frangia lunga e asimmetrica. Questo dettaglio potrà essere portato come una frangia laterale o un ciuffo.

Inoltre la frangetta potrà essere fissata con una clip e si creerà lo stile degli anni '90. L'attrice Dakota Johnson ha creato una frangia a tendina che le regala un look molto glamour. Camila Cabello ha abbinato alla sua capigliatura lunga una frangetta molto sfilata. Questa sarà perfetta per incorniciare il volto e mettere in risalto gli occhi.

Per completare la chioma si potrà applicare un cerchietto colorato, per un look molto originale.

Nuovi colori

Dopo avere scelto e realizzato un nuovo hairstyle si potrà optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza le sfumature calde e intense del chocolate almond. Questa nuance speziata ricorderà i biscotti alle mandorle.

La tonalità dorata sarà creata dal mix di mandorle tostate, zucchero grezzo di canna, caramella toffee e noce moscata. Guardando il colore in questione sembrerà di assaporare dei biscotti appena sfornati. L'amaretto biscotti valorizzerà ogni tipo di carnagione e in questo modo tutte le donne saranno accontentate. Per ottenere una sfumatura perfetta sarà meglio partire da una base biondo scuro o castano chiaro e si dovranno aggiungere dei riflessi ramati: in questo modo il look sarà splendente. Il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli con frangia è proprio questo. Inoltre si può scegliere di creare anche la nuovissima tonalità chocolate almond.