Fra i tagli di capelli sarà il grande protagonista dell'autunno-inverno 2020-2021 il long bob, che recentemente è stato sfoggiato anche dalla modella Ludovica Sauer. La moglie del conduttore Alessandro Cattelan ha mostrato la sua nuova capigliatura su una foto pubblicata in vari social.

Look, il taglio capelli

Il taglio capelli di Ludovica Sauer risulta pari sulle lunghezze. Per quanto riguarda lo styling la modella svizzera ha optato per l'asciugatura mossa. Le punte di questo taglio capelli sono leggermente più chiare, per un risultato finale molto naturale. Con questa nuance le lunghezze vengono esaltate nel migliore dei modi.

La tonalità è realizzata con una tecnica di schiaritura molto leggera che crea una luce naturale al viso.

Il long bob sarà perfetto sui volti allungati o dove il mento sarà molto pronunciato; invece l'hairstyle sarà da evitare sui visi larghi o tondi. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta in base ai lineamenti del volto e alla tipologia dei capelli.

Acconciature

Dopo aver scelto un nuovo taglio si potranno realizzare anche molte nuove pettinature con i cerchietti. Quest'ultimi saranno perfetti per valorizzare perfettamente la chioma. In questo caso basterà trovare il giusto abbinamento tra il colore, lo styling e l'acconciatura, per un look molto originale che non passerà inosservato.

Le proposte arrivano direttamente dalle ultime passerelle di moda. Un cerchietto bombato potrà essere applicato su una capigliatura riccia e voluminosa.

Questo accessorio potrà essere realizzato con il velluto e saranno presenti delle perle, cristalli o strass. Invece un cerchietto a fascia potrà essere arricchito da alcune perline, per uno stile molto sofisticato.

Gli hairstyle ideali per l'accessorio in questione saranno il famoso pixie cut o un caschetto. Questo look potrà essere sfoggiato da una sposa o in una serata molto importante.

Continuano le proposte da copiare

I cerchietti in pelle saranno perfetti sui capelli ricci, lisci o mossi. Un'idea originale sarà quella di abbinare anche una coda di cavallo, un messy bun o una treccia.

Un cerchietto per i capelli potrà essere super colorato e non passerà mai inosservato. In questo caso saranno perfetti dei semiraccolti. Un cerchietto elastico ricorderà gli anni '70: si potrà optare per una chioma afro o dei boccoli molto sottili.

Insomma, pare essere vicino il il momento tanto atteso per scegliere un nuovo taglio capelli: nell'autunno-inverno 2020-2021 si potranno realizzare tante nuove acconciature con i cerchietti.