Un taglio di capelli particolarmente apprezzato dalle donne che vogliono essere alla moda nell'autunno-inverno 2020-2021 sarà il long bob pari.

Questo hairstyle ultimamente è stato sfoggiato anche da Bianca Guaccero. La chioma in questione sarà perfetta per rinnovare nel migliore dei modi il proprio stile.

Look, il taglio di capelli

Il taglio di capelli recentemente portato aperto da Bianca Guaccero risulta essere di lunghezza pari e super liscio. Il long bob sarà molto semplice da portare e sarà anche ordinato. Questo taglio di capelli potrà essere acconciato in mille modi diversi. Ad esempio si potrà optare per la riga centrale o la frangia; inoltre per completare il tutto si potranno applicare dei cerchietti o mellettine in stile anni '90.

Per un look molto originale si potranno creare delle onde molto sbarazzine. Il caschetto in questione non starà bene a tutte le donne e quindi sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. Egli analizzerà la forma del volto e la qualità del capello. Il bob sarà perfetto su una capigliatura extra liscia e doppia: in questo caso si potrà optare per la versione pari sfoggiata da Bianca Guaccero.

Invece sui capelli sottili e sfibrati si potranno aggiungere delle scalature o un ciuffo laterale. Il caschetto andrà evitato su una chioma riccia e troppo vaporosa, perché aumenterebbe l'effetto crespo. Per non rinunciare a questa proposta si potrà scegliere la lunghezza appena sotto il mento e scalare il tutto.

Va ricordato che l'hairstyle sarà sconsigliato sui visi quadrati o tondi.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un taglio tutto nuovo si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore biondo.

Ultimamente anche Costanza Caracciolo ha rinnovato il proprio look e ha sfoggiato una nuova nuance.

La showgirl ha optato per una sfumatura di biondo chiarissimo, perfetto per la prossima stagione autunnale. Il risultato finale è molto chic e glamour al tempo stesso.

Un'altra tonalità da prendere in considerazione sarà l'Ash Blonde: quest'ultima sarà ideale su una base abbastanza chiara. Invece su una base scura si potrà scegliere un balayage biondo caramello o un biondo nocciola.

Altre tonalità da scegliere

Il Butter Blonde risulterà essere molto delicato: la nuance in questione sarà creata mescolando colori caldi e toni freddi. Il biondo burro regalerà molta luminosità al capello, alla carnagione e inoltre sarà consigliato per le donne over 50.

In questa lunga carrellata non può mancare il Cindrella Blonde: per chi non lo conoscesse si tratta di un biondo molto chiaro, luminoso e raffinato.

Intanto i saloni Toni&Guy hanno ideato inoltre altri biondi ispirati ai latti vegetali di mandorla, avena e soia. Inoltre hanno realizzato anche altri biondi con sfumature ispirate all'aloe gel, al lavander silk e lilac chalked. Queste ultime nuance risulteranno essere molto originali.

Insomma, le prossime settimane sembrano essere il periodo più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli e per realizzare la tonalità Ash Blonde.