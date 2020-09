Il taglio capelli corti sarà di tendenza nell'autunno-inverno 2020-2021. In particolare sarà richiesto da molte donne il bob. Questa chioma regalerà un look molto glamour e sarà perfetta per ogni occasione.

Look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti protagonista dei prossimi mesi sarà il bob. La lunghezza di quest'ultimo arriverà a sfiorare la mascella: si potrà scegliere la versione asimmetrica, smussata o geometrica.

Il taglio di capelli corti in questione sarà perfetto per mettere in evidenza il volto in base alla sua forma. Inoltre per rendere molto originale il bob si potrà optare per la frangia sfilata, piena, frontale o laterale.

Anche due ex corteggiatrici del programma televisivo Uomini & Donne hanno scelto questo hairstyle. Claudia Dionigi e Giulia D'Urso hanno pensato di tagliare i lunghi capelli ed entrambe hanno optato per un bel caschetto molto glamour. Questa chioma regala alle due ragazze un look molto fresco e sbarazzino, perfetto per accogliere la prossima stagione autunnale nel migliore dei modi. Quindi il bob sarà da prendere seriamente in considerazione per rinnovare il proprio stile.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi si potranno scegliere anche molte nuove tonalità, per avere una chioma sempre molto particolare.

Nelle ultime passerelle di moda si sono viste molte nuance calde e sfumature con le radici scure.

Alcune proposte arrivano anche dai saloni più famosi. Il colore rosso sarà utilizzato per realizzare le tecniche del balayage, shatush, babylights e ombré.

Per avere sempre una nuance brillante si dovranno utilizzare regolarmente uno shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Nell'autunno-inverno 2020-2021 sarà di tendenza il castano, in particolare quello molto scuro: per completare il tutto si potranno creare dei riflessi rossi.

Questa tonalità potrà essere abbinata a un taglio molto corto e con la frangia lunga irregolare. Invece per regalare un effetto naturale alla capigliatura castana saranno perfetti i babylights.

Le nuance da copiare continuano

Un colore piuttosto 'pieno' potrà essere utilizzato su un bob corto e molto grafico.

Sull'hairstyle si potrà creare una bella frangia liscia. Non mancheranno nemmeno il biondo miele e biondo crema.

Un'idea originale sarà quella di optare per il Blonde Cream con le radici scure e le punte leggermente più chiare a contrasto. I saloni francesi Biguin Paris hanno realizzato una chioma illuminata da sfumature biondo Tiziano. Il biondo chiaro dorato sarà la tonalità più richiesta da molte donne nei prossimi mesi.

Insomma, pare avvicinarsi il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio capelli corti e anche la tonalità bionda e castana.