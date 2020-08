Il taglio di capelli più di tendenza nell'autunno sarà il Chin bob. L'hairstyle sarà perfetto su ogni tipo di lineamento. Inoltre potrà essere sfoggiato dalle donne di tutte le età e regalerà uno stile molto glamour.

Look, il taglio di capelli

Il taglio di capelli più richiesto dei prossimi mesi sarà senza nessun dubbio il Chin bob: la lunghezza pari di quest'ultimo arriverà al mento. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per una piega mossa, ondulata o liscia. Questo taglio di capelli potrà essere abbinato a qualsiasi tonalità. Quindi via libera con il rosso, biondo platino, bronde o mogano.

Va ricordato come molte donne decidono le varie nuance in base all'umore o solamente prendendo ispirazione dalle celebrità. Per non stravolgere troppo il proprio look si potranno creare solamente dei riflessi luminosi sulla capigliatura. Un'idea originale sarà quella di scegliere il sunshine glam: si tratta di un riflessante che regalerà molta luce alla chioma dalla radice fino alle punte.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si potrà optare anche per una tonalità tutta nuova. Nei prossimi mesi sarà di tendenza la nuance bionda e potrà essere scelta in tutte le sfumature. Ad esempio Kiernan Shipka sfoggia le lunghezze di colore biondo chiaro con le radici scure: in questo caso si potrà iniziare anche con un dirty blonde.

Ultimamente Lili Reinhart ha abbandonato i suoi capelli biondissimi e ha optato per un biondo cenere. Questa sfumatura più scura sarà perfetta per highlights e balayage. Per avere un effetto naturale sun kissed si potranno creare delle schiariture più chiare. La cantante Alessandra Amoroso ha abbinato al suo bob liscio la tonalità biondo ghiaccio: quest'ultimo sarà perfetto su una carnagione olivastra o più scura.

Per completare il tutto Alessandra ha optato per le radici scure per creare movimento e volume alla chioma. Sul biondo scuro che sfoggia Behati Prinsloo sono presenti delle sfumature chiare e queste sono perfette per illuminare il viso. Per valorizzare questa nuance si potrà optare per dei styling mossi o ricci.

Le tonalità da poter prendere spunto continuano

Invece il biondo classico è portato divinamente da Sophie Turner che ha la pelle diafana e gli occhi color ghiaccio. I capelli lunghi o corti potranno essere abbinati a questa tonalità. Il biondo platino sarà una nuance molto difficile da portare perché avrà bisogno di molte cure: quindi i ritocchi della tinta saranno molto frequenti e i capelli andranno sempre idratati con prodotti adatti. Il colore in questione è stato scelto anche dalla cantante Katy Perry. Il biondo miele di Blake Lively è ricco di sfumature luminose dorate. Va ricordato che questo colore potrà essere utilizzato per dei colpi di sole su una base rossa o castana. Il biondo caramello sarà perfetto su una carnagione olivastra o scura perché illuminerà il volto.

Per avere sempre il colore brillante si dovranno utilizzare shampoo e balsamo adatti. Il biondo caramello è sfoggiato da Beyoncé. Suki Waterhouse ha optato per il balayage biondo: quest'ultimo potrà essere utilizzato tinta su tinta o per realizzare delle sfumature. La tinta andrà realizzata da metà lunghezza in giù e quindi non ci sarà problema della ricrescita. Questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli.