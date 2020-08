I tagli capelli medi saranno di tendenza nell'autunno 2020. Tutte le chiome risulteranno sempre molto naturali, sbarazzine e anche glamour. Inoltre i vari hairstyle riusciranno ad accontentare anche le donne più esigenti.

Moda, i tagli capelli medi

Tra i tagli capelli medi ci sarà il bob: quest'ultimo potrà essere portato sciolto e super liscio. Su questa capigliatura si potranno realizzare uno chignon o un semiraccolto. I tagli capelli medi potranno essere abbinati a dei ricci molto vaporosi: per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il biondo dorato e il look finale sarà irresistibile.

Su questa lunghezza sarà ideale la nuance dark chocolate e per completare il tutto non potranno mancare dei fermagli gioiello. Sulla chioma in questione si potranno creare dei boccoli molto leggeri e si potranno realizzare delle sfumature castane e rame. In questa carrellata non potrà mancare il lob con la frangia e di colore cioccolato. Il wavy bob sarà perfetto per avere un look molto glamour: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto ondulato. Questo hairstyle potrà essere sfoggiato nelle tonalità caramello, biondo cenere o nero. Inoltre, per uno stile molto originale, sul wavy bob si potrà realizzare una bella frangia. Una chioma media scalata sarà perfetta per creare molte acconciature e la frangetta incornicerà perfettamente il viso.

Hairstyle per le ragazze over 30

Nella stagione autunnale saranno proposte molte nuove capigliature adatte alle ragazze over 30. Tutte le proposte saranno perfette per rinnovare il proprio look e affrontare nel migliore dei modi le giornate piovose. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il decostructed bob, sarà un lontano "cugino" del bob ma molto più destrutturato.

Quindi su questa chioma saranno presenti molte scalature e sfilature che regaleranno un bel movimento al tutto. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per l'effetto spettinato. Con quest'ultimo il look risulterà molto più fresco e sbarazzino. Per una scelta giusta sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale.

I look da copiare continuano

Sullo shag le varie scalature saranno le grandi protagoniste. Per completare l'hairstyle si potrà creare una frangia molto piena che regalerà carattere al taglio. Lo shag potrà essere riccio o mosso e, inoltre, diventerà molto interessante anche con una piega liscia. Per uno stile particolare sarà ideale il taglio alla garçonne. In questo caso si potrà creare una riga bassa e il ciuffo sarà spostato all'indietro: in questo modo un volto tondo risulterà leggermente allungato. Finalmente è arrivato il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli capelli medi. Inoltre le ragazze over 30 potranno realizzare tanti hairstyle originali.