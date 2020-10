La frangia lunga non potrà mai mancare sui Tagli di Capelli dell'autunno-inverno 2020-2021. Questo dettaglio servirà a completare nel migliore dei modi l'hairstyle. Le varie proposte sono state viste sulle passerelle delle ultime fashion week.

Look, la frangia lunga

La frangia lunga può essere portata in mille modi diversi. Il dettaglio in questione deve sfiorare le sopracciglia, per un look molto glamour. Le modelle di Dior sfoggiavano delle frangette aperte, per una chioma molto originale. Inoltre si può anche optare per una frangia lunga riccia e lasciarla cadere naturalmente sugli occhi. La modella Grace Hartzel durante la sfilata di Copernico portava una frangia dritta e questa era abbinata a una chioma super liscia.

Per completare la lunga carrellata non può mancare Chloé che ha creato delle frange mosse, per uno stile sbarazzino. Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio di capelli si può optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il caramello. La nuance in questione è portata anche da Meghan Markel e Kate Middleton. Anche molte celebrità hanno realizzato questa tonalità sulle proprie chiome: ad esempio Olivia Palermo, Joan Smalls e Olivia Culpo. L'ultima a provare il colore caramello è stata l'influencer Kylie Jenner che si è affidata al suo hairstylist Jesus Guerrero. Questa tonalità può essere mixata con molte sfumature particolari.

Il caramel powder è una nuance molto romantica e ideale sulle carnagioni rosate. Invece il caramel glaze nasce dall'unione di sfumature luminescenti e dorate: in questo caso il risultato finale è molto luminoso e leggero. Le donne che amano i colori molto caldi possono optare per un caramello che si fonde con il rame e il rosso.

Consigli da seguire

Esistono anche molte tecniche per valorizzare il colore caramello. Con il Tiger Hair si creano dei meravigliosi giochi di luce e può essere utilizzato sulle capigliature lunghe e castane. Invece con il Brazilian Illuminage il volto risulta essere più luminoso e la ricrescita molto naturale.

Per un look originale si può abbinare la tonalità caramello ai capelli ricci. La nuance creerà sui vari boccoli dei giochi di luce molto originali. Per un lavoro perfetto è meglio utilizzare un prodotto schiarente di ottima qualità e a bassi volumi. Va ricordato che dopo la colorazione è meglio utilizzare un trattamento pigmentante e idratante. Questo è il momento più indicato per rinnovare il proprio look e realizzare dei nuovi tagli capelli con la frangia lunga. Inoltre si può scegliere la tonalità caramello, per uno stile irresistibile e per essere sempre al centro dell'attenzione.