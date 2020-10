I tagli capelli scalati saranno di tendenza nell'autunno 2020. Le chiome regaleranno un look molto glamour e fresco. Inoltre gli hairstyle potranno essere sfoggiati dalle donne di tutte le età.

Moda, i tagli capelli scalati

I tagli capelli scalati possono essere corti, medi o lunghi. Su queste chiome si può creare la riga in mezzo: il look in questione è perfetto su un volto regolare. Sui tagli capelli scalati non possono mancare delle onde molto soffici. Le famose beach waves possono essere abbinate a una frangia super liscia: in questo modo i vari boccoli risultano ben in evidenza. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il balayage, per un risultato finale molto originale.

Va ricordato che le scalature possono valorizzare molti tipi di chiome. Ad esempio la scalatura classica a "V" realizzata nella parte posteriore è ideale sui capelli lunghi. Invece su un taglio pari si possono creare creare delle scalature molto graduate.

Altre proposte da copiare

Sulle capigliature lunghe lisce è perfetta una frangia come quella che porta la modella Bella Hadid; in alternativa si può optare per un ciuffo laterale. Alcune scalature possono risultare anche estreme: ad esempio la lunghezza di un ciuffo lungo può arrivare alle guance o al mento e in questo modo si può snellire un viso ovale. Questo tipo di hairstyle è perfetto per mettere in risalto dei colpi di sole o dei semplici riflessi.

Inoltre sulla chioma in questione può essere realizzato l'effetto spettinato, per uno stile molto fresco. Sui capelli ricci con la riga laterale si possono creare delle scalature invisibili: quest'ultime regalano leggerezza al tutto. Per le tecniche di colorazione si può optare per il balayage che regala delle schiariture omogenee o naturali sui capelli.

Questa proposta non richiede molta manutenzione. Invece il flamboyage crea luminosità sui capelli.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con attenzione un nuovo taglio si può optare anche per una nuovissima tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza la nuance sfoggiata da Halle Berry. L'attrice ha creato sulla sua chioma delle mèches bionde che le regalano un look molto sbarazzino.

Il biondo freddo è ideale sulle carnagioni olivastre perché regala luminosità al viso. Per lo styling l'attrice ha realizzato con il ferro una piega mossa. Per mantenere il colore come appena fatto si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Non devono mai mancare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Questo è il momento giusto per sfoggiare dei nuovi tagli capelli scalati. Inoltre si può copiare la tonalità portata dall'attrice Halle Barry e più precisamente il biondo freddo.