I tagli con frangia saranno molto gettonati nell'inverno 2021. Questo dettaglio sarà perfetto per aggiungere molta più personalità al look. Inoltre l'accessorio in questione sarà perfetto per mettere in risalto qualsiasi lunghezza di capelli, colore o texture.

Look, i tagli con frangia

I tagli con frangia arrivano direttamente dalle ultime Fashion Week. Saranno richieste da molte donne le wispy bangs: quest'ultime sono dei ciuffetti spettinati che caratterizzano il tipo di frangia. Questo dettaglio potrà essere abbinato a delle chiome lunghe e in questo modo si creerà un bel movimento. Scegliere una frangetta spettinata sarà un bel vantaggio perché in pochissimi minuti si potrà realizzare la piega.

Sui tagli con frangia si potranno abbinare i ricci: in questo caso saranno perfette le capigliature corte, medie o lunghe. Va ricordato che i vari boccoli dovranno risultare ben definiti e cadranno in modo molto leggero sulla fronte. Una chioma media e con la frangia a tendina regalerà uno stile molto glamour. Una frangia destrutturata potrà essere abbinata a un taglio medio-corto in perfetto stile mullet. Su questo tipo di hairstyle sarà ideale una riga indefinita e super spettinata, per un look molto rock. Sui capelli lunghi si potrà creare una frangia scalata. Sulle chiome lunghe o corte si potrà optare per una frangetta geometrica e corta. Inoltre su un carré si potrà realizzare una frangia piena che metterà in primo piano gli occhi e incornicerà il volto.

Acconciature

Dopo avere creato un nuovo taglio si potrà optare per una nuova pettinatura. L'effetto bagnato sarà molto facile da realizzare e basteranno solamente una cera a base acquosa, del gel e un pettine. Questa proposta sarà anche molto facile da portare e regalerà uno stile sofisticato ed elegante.

Su una chioma corta o un raccolto si potrà creare una riga laterale; invece per mettere in primo piano il volto la capigliatura andrà pettinata all'indietro. Per quanto riguarda la coda di cavallo sarà perfetta quella bassa. Invece lo chignon potrà essere molto morbido, per un look romantico. Tutte queste proposte saranno veloci da realizzare.

Accessori

Per completare gli hairstyle non potranno mancare nemmeno gli accessori. Su un raccolto morbido dove saranno presenti delle onde si potranno applicare dei fiocchi o nastri in velluto. Sui lati del volto potranno essere presenti alcune ciocche e il look sarà più naturale. Il cerchietto esalterà perfettamente la forma dell'acconciatura. Gli chignon risulteranno essere molto elaborati e i raccolti saranno intrecciati in forme scultoree. Sui capelli sciolti si potrà optare per un foulard in seta. Quest'ultimo andrà indossato come turbante, fascia o bandana. Per una serata importante si potranno colorare i capelli con delle tinte non permanenti che si elimineranno con l'acqua. Il momento giusto per scegliere un nuovo taglio con frangia e anche molte acconciature è proprio questo.