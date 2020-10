Ci sono molti tagli di capelli di tendenza in questo autunno 2020. Le varie chiome possono essere sfoggiate dalle donne di tutte le età. Diversi hairstyle sono stati proposti in particolare da Salvo Filetti, hair designer di Compagnia della Bellezza.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli da prendere in considerazione c'è il french bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva al mento. Un dettaglio che rende molto versatile questa chioma è la scalatura interna. In questo modo la capigliatura non appare appesantita.

In questa carrellata di Tagli di Capelli non può mancare il medio relob: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto lungo.

Sulla chioma in questione sono presenti molte sfilature che regalano un bel movimento al tutto. Per quanto riguarda le tonalità si può optare per il caramel o per le nuance sabbiate.

C'è poi lo shag, su cui sono presenti molte scalature: queste sono perfette per rendere il taglio molto più leggero. Questo hairstyle è indicato per i capelli sottili e invece va evitato su quelli crespi. Realizzare la piega sullo shag è davvero molto facile e soprattutto veloce. Per lo styling si può optare per il liscio o per delle onde molto leggere e spettinate. Tale chioma può essere abbinata a una tonalità ramata. Per avere un look romantico sono ideali le capigliature lunghe. I tagli la cui lunghezza arriva alla clavicola, sono perfetti per avere uno stile molto glamour.

L'hairstyle di Asia Argento

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche la chioma di Asia Argento. Ultimamente l'attrice ha abbandonato la sua lunga capigliatura corvina e ha optato per un taglio corto. Per quanto riguarda la tonalità ha scelto delle sfumature miele molto calde. Asia ha mostrato il suo nuovo look su una foto pubblicata su Instagram, apparendo struccata e con un look molto sbarazzino.

Prima di scegliere questa proposta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. In questo modo lui troverà sempre l'hairstyle più indicato per ogni donna.

Look da copiare

Asia Argento cambia molto spesso il proprio look e ogni volta riscuote sempre un grande successo. Il suo hairstyle attuale risulta leggermente più corto del precedente, in particolare sui lati del volto, per un risultato finale più dolce.

Per completare la chioma è presente un ciuffo piccolo che cade sulla fronte. I capelli lisci come quelli dell'attrice sono perfetti per l'hairstyle in questione.

Insomma, questo pare essere il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli di capelli.