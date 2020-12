I tagli capelli lunghi sono molto gettonati in questo inverno 2021. Le chiome XL devono risultare sempre molto sane e senza doppie punte. Per una chioma sempre perfetta si devono utilizzare delle maschere rigeneranti e non devono mai mancare dei trattamenti nutrienti da realizzare in salone.

Look, i tagli capelli lunghi

Sui tagli capelli lunghi si possono creare dei look in stile anni '60. In questo caso si può optare per una chioma con lunghezza pari e una leggera scalatura sulla parte anteriore. Per completare il tutto è perfetta una frangia lunga e sfilata: quest'ultima è ideale per incorniciare lo sguardo.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per una piega mossa. Sui tagli capelli lunghi si può abbinare una riga centrale e creare l'effetto sleek: i vari trattamenti glossy possono essere realizzati in salone o a casa. Sulla capigliatura si possono applicare anche delle fasce, mollettine e cerchietti bijoux. Una chioma originale può essere quella con la lunghezza leggermente sotto le spalle, con sfilature, scalature e con una bella frangia. La proposta in questione è perfetta su un volto lungo e magro. Questo hairstyle ricorda gli anni '90 e ultimamente è sfoggiato anche dalla modella Alexa Chung. Anche i capelli lunghi possono essere ricci e con delle scalature. Un dettaglio importante è quello di mantenere sempre il volume naturale. Una chioma liscia come la seta può essere abbinata a una frangetta molto corta e geometrica, per uno stile molto rigoroso.

Avere capelli sani utilizzando l'olio di cocco

Per avere sempre una capigliatura sana e lucente si devono utilizzare dei prodotti adatti. Quindi si può scegliere un rimedio naturale e a base vegetale: si tratta dell'olio di cocco che migliora la crescita dei capelli e inoltre combatte le varie imperfezioni. Questo prodotto può essere utilizzato in modo semplice ed efficace.

In cosmesi esiste dal 1800 e prima era venduto in forma di burro e successivamente in sapone. L'olio di cocco è ricavato dalla pianta omonima e contiene acido laurico. Con tutte le sue proprietà può essere utilizzato per il cuoio capelluto e i capelli.

Consigli da seguire

Per avere una chioma splendida basta applicare un po' di olio di cocco: quest'ultimo è perfetto per nutrire la chioma a fondo.

Ogni sera si può applicare qualche goccia di olio di cocco sui capelli, per proteggerli ed evitare la caduta. Questo prodotto naturale può essere utilizzato come balsamo, per domare le varie ciocche ribelli. In questo caso va applicato dopo avere lavato la capigliatura e va fatto agire per alcuni minuti. L'olio di cocco può essere utilizzato anche come trattamento, per migliorare la crescita dei capelli, renderli molto più folti e lucenti. Due volte alla settimana si possono applicare sulla capigliatura degli impacchi e questi vanno fatti agire per tutta la notte.

Il momento per rinnovare il proprio look e sfoggiare dei nuovi tagli capelli lunghi è arrivato. Inoltre si può utilizzare l'olio di cocco per nutrire e rendere lucente la chioma.