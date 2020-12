Molti tagli capelli corti sono di tendenza in questo inverno 2021. Questo hairstyle risulta essere sempre molto pratico e inoltre regala uno stile molto chic. La chioma in questione può essere scelta dalle donne di ogni età. L'unico difetto della capigliatura in questione è che la lunghezza va sistemata ogni 3 o 4 settimane.

Moda, i tagli capelli corti

Tra i tagli capelli corti da prendere in considerazione c'è il famoso pixie cut. Questa chioma era sfoggiata anche da Mia Farrow nel film "Rosemary's Baby" (1968). Il pixie è molto ordinato e può essere abbinato alla frangetta o a un ciuffo, per un look molto grintoso.

La capigliatura in questione è perfetta sui volti rotondi, perché ingentilisce perfettamente i lineamenti. Va ricordato che il pixie cut riesce a rendere un viso molto più giovanile. Per avere una pettinatura originale si può creare una bella texture piena, utilizzando della cera o del gel. In questa veloce carrellata di tagli capelli corti non può mancare il bob corto. Quest'ultimo è portato anche dall'attrice Alice Pagani. Più precisamente si tratta del taglio alla Valentina, sul quale è presente una frangetta spettinata. Per questo hairstyle sono ideali dei lineamenti regolari e dolci, perché il taglio mette troppo in evidenza i vari difetti presenti. Il caschetto asimmetrico ricorda molto lo stile degli anni '20 e la sua lunghezza risulta essere più corta dietro e lunga davanti.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si possono scegliere con molta attenzione anche delle nuove tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i Cinnamon Rolls Hair: si tratta di un bronde a base di cannella, burro fuso e zucchero. Con questa nuance si possono colorare le ciocche ben distintamente, per illuminare perfettamente i capelli.

Inoltre il colore crea un risultato finale multisfaccettato e vibrante. Questa tonalità è perfetta anche per il Natale 2020, perché ha bisogno di pochissima manutenzione. Inoltre i Cinnamon Rolls Hair sono perfetti su ogni tipologia di carnagione. Si può optare per il biondo Rachel sfoggiato da Jennifer Aniston: si tratta di un bronde a metà tra il castano e biondo.

La nuance in questione può anche essere personalizzata in base alle varie esigenze di ogni ragazza. Ad esempio su una base scura si può aggiungere un po' di cannella e creare un bel bronde castano; invece con qualche ciocca biondo burro si può realizzare un bronde biondo.

Realizzare i Cinnamon Rolls Hair

La tecnica per realizzare i Cinnamon Rolls Hair è molto particolare, perché le varie ciocche sono dipinte a mano e poi avvolte nel foil. Per prima cosa si applica il colore sulle radici e questo dovrà essere molto simile a quello naturale. Successivamente si possono mixare ciocche bionde, castane e cannella, per ricreare la spirale golosa dei famosi dolcetti americani. Invece per completare il tutto non può mancare un hair gloss luminoso. I Cinnamon Rolls Hair possono essere abbinati sui capelli lunghi.

La nuance può essere scelta anche sui capelli biondo con la carnagione lunare; invece sulla pelle olivastra e la chioma scura si può decolorare per gradi, facendo attenzione a non schiarire troppo. Inoltre per aggiungere dei riflessi cannella basta solamente armonizzare le sfumature ramate al sottotono della pelle. Questo è il momento giusto per realizzare dei tagli capelli corti. Inoltre si può optare per le tonalità Cinnamon Rolls Hair.