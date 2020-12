Il taglio di capelli medi di tendenza per l'inverno 2021 è senza nessun dubbio il lob sfoggiato da Alessandra Mastronardi. In particolare la chioma le regala un look molto glamour. L'hairstyle in questione è perfetto per affrontare i prossimi mesi con molta più spensieratezza.

Look, il taglio di capelli medi

Il taglio di capelli medi di Alessandra risulta essere pari, mentre sulla chioma non sono presenti scalature ma i capelli cadono perfettamente tutti su uno stesso punto. Sul taglio di capelli medi è presente una riga bassa: in questo modo il ciuffo si avvicina agli occhi, per un look molto misterioso.

Per quanto riguarda la tonalità la Mastronardi ha optato per un colore scuro e molto omogeneo. Il lob è ideale su quasi tutti i volti e l'unica attenzione va data solamente all'asciugatura e al movimento. Ad esempio su un volto tondo si può creare uno styling liscio; invece è perfetta una piega ondulata su un viso ovale o lungo.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche scegliere una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà molto gettonato il balayage biondo portato da Silvia Toffanin. Oltre a quest'ultima anche altre celebrità hanno optato per la nuance in questione, come ad esempio Giorgia Palmas che ha mostrato la sua nuova chioma in un post pubblicato su Instagram. La versione della Toffanin è molto particolare perché sulla chioma è presente molta tridimensionalità.

Non si tratta del classico balayage fatto sul 50% delle lunghezze, ma la tonalità è realizzata su tutta la capigliatura e a diverse altezze. Con questa tecnica si crea un bel volume anche sui capelli più fini.

Le proposte da poter prendere in considerazione

Il taglio di Silvia è scalato e di tonalità castano nocciola che vira al biondo grano sulle punte.

Questo balayage è perfetto anche su uno styling liscio perché ne valorizza perfettamente le varie sfumature. Inoltre, la tonalità in questione può essere abbinata anche a una piega mossa o riccia. Il balayage di colore biondo sui capelli castani illumina alla perfezione il volto della Toffanin e fanno risaltare anche la leggera abbronzatura presente.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi porta quasi sempre la riga centrale e con le radici lisce glossy. Questo abbinamento è ideale per mettere in evidenza il viso e la tonalità. Va ricordato che per avere un colore sempre brillante come quello della conduttrice si devono utilizzare sempre dei prodotti adatti. Quindi il balsamo e lo shampoo per i capelli colorati non devono mancare. Inoltre una volta alla settimana è sempre meglio applicare sulla chioma una maschera nutriente. Questo potrebbee essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio capelli medi.