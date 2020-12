Molti Tagli di Capelli possono essere scelti in questo inverno 2021. Le proposte arrivano direttamente dai vari hairstylist e dalle passerelle di moda. Tutte le chiome sono perfette per fare sentire una donna sempre a proprio agio.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli più di tendenza si può optare per la lunghezza media che risulta essere sempre molto versatile. Quindi via libera con il caschetto, per avere un look molto glamour. Per completare l'hairstyle non può mai mancare la frangia a tendina: quest'ultima risulta essere più lunga ai lati ed è perfetta per incorniciare il volto. Questo dettaglio può essere abbinato anche con la mascherina che dobbiamo utilizzare ogni giorno.

Tra i vari tagli di capelli si può scegliere anche il famoso pixie cut nella versione anni '60. La chioma corta in questione è molto facile da gestire e ha anche bisogno di pochissima manutenzione. Ovviamente per avere sempre una capigliatura perfetta si devono programmare i vari appuntamenti dal parrucchiere.

Altre chiome da copiare

Lo shag bob è ideale per avere uno stile selvaggio e vintage. L'hairstyle può essere abbinato alle tonalità di tendenza e può essere sfoggiato anche nella versione color block. Il riccio strutturato anni '80 deve risultare sempre ben definito e ovviamente è compresa anche la frangia. In questa lunga carrellata non possono mancare nemmeno i capelli lunghi e lisci. Quest'ultimi sono perfetti per realizzare anche molte acconciature: ad esempio una coda di cavallo, uno chignon o una treccia.

Va ricordato che prima di scegliere un'hairstyle è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

La treccia

Dopo avere optato per un nuovo taglio si può anche scegliere una nuova pettinatura. Nei prossimi mesi sarà di tendenza la treccia di Giulia De Lellis, mostrata su uno scatto pubblicato su Instagram. L'acconciatura è ideale per tenere in ordine la capigliatura e inoltre regala a Giulia uno stile molto glamour.

In particolare l'influencer portava dei baby hair e ciuffi laterali morbidi, una riga laterale e una treccia spettinata. La pettinatura valorizzava nel migliore dei modi il volto di Giulia. Creare questa proposta è davvero molto facile. Per prima cosa si deve realizzare la riga laterale utilizzando un pettine. Successivamente si deve partire da coda bassa nella quale creare una treccia morbida e anche un po' aperta tra i vari intrecci.

Per fissare il tutto si può applicare solamente un po' di lacca per capelli. Il momento più indicato per realizzare dei nuovi tagli di capelli è proprio questo. Inoltre si può optare anche per la treccia sfoggiata da Giulia De Lellis.