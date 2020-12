Per questo ormai imminente inverno 2021 ci sarà per tutte le donne la possibilità di scegliere fra molti tagli di capelli. Le varie chiome saranno perfette per rinnovare il proprio look nel migliore dei modi: i diversi hairstyle sono anche molto facili da portare e da mettere in piega.

Moda, i tagli di capelli

Tra i Tagli di Capelli si può optare per il pixie cut, in perfetto stile anni '60. Su questa capigliatura corta sono presenti delle scalature leggere e le linee risultano essere molto morbide. Il pixie può essere abbinato alla tonalità icy blonde. La nuance in questione è perfetta per essere sempre al centro dell'attenzione.

In questa carrellata di tagli di capelli da prendere in considerazione non può mancare il bowl cut. Va ricordato che quest'ultimo non è ideale per tutte le donne, quindi durante la scelta si deve fare sempre molta attenzione, magari chiedendo consigli al proprio parrucchiere. Sul bowl cut sono presenti delle scalature irregolari e per completare il tutto si può creare una frangia importante. Inoltre su questo hairstyle si può abbinare uno styling mosso. Tale chioma è sfoggiata dall'attrice Charlize Theron.

Altri hairstyle da copiare

La lunghezza dello shag può arrivare alle spalle o anche più sotto. Su questa capigliatura le punte risultano sfilate e inoltre è presente una frangia maxi. Lo shag ricorda lo stile degli anni '70 ed è facilissimo da mantenere.

Per avere un look grintoso e ordinato si può optare per un caschetto pari, liscio e con effetto glossy.

Il carré corto può essere portato liscio o mosso: inoltre è presente la frangetta corta alla Amelie che è perfetta per incorniciare il volto.

Il long bob nella versione curly può essere valorizzato con mousse texturizzanti, per avere un look molto sbarazzino.

Non va dimenticato nemmeno il textured lob la cui lunghezza arriva alle spalle e ha una texture corposa. Questa capigliatura è stata scelta anche da Jennifer Lopez e Vanessa Hudgens. Su una lunghezza media si possono realizzare delle scalature e una frangia a tendina. L'hairstyle è sfoggiato da Dakota Johnson.

Molto spesso Kim Kardashian West porta i capelli lunghi e lisci.

La chioma in questione deve risultare sempre molto sana e lucente. Inoltre Lily Collins sfoggia una chioma lunga con dei boccoli molto morbidi.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il nocciola caramello. Anche Kendall Jenner ultimamente ha pensato di illuminare il suo castano scuro proprio con la nuance honey caramel. Tale colore risulta essere sempre molto avvolgente e soffice. Questo tono può essere declinato in molte versioni: dal moka, al cannella e fino ad arrivare alle sfumature miele, nocciola e caramello. Per creare la tonalità si parte da una base castana, sulla quale si mescolano dei toni caldi e chiari. Il nocciola caramello è perfetto sulle carnagioni ambrate e dorate; inoltre tale nuance regala luminosità al volto e addolcisce anche i lineamenti.

Insomma questo pare essere il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli e magari per provare la tonalità nocciola caramello.