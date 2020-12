Diversi tagli di capelli per le over 30 sono di tendenza in questo inverno. Vari hairstyle sono perfetti per regalare un effetto anti-age. Inoltre alcune chiome sono ideali per avere uno stile molto sbarazzino, oltre che molto facili da portare.

Look, i tagli capelli over 30

Tra i Tagli di Capelli over 30 si può optare per il mid shag. La lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle e regala un look molto rock. L'hairstyle in questione risulta essere molto sfilato e inoltre per completare il tutto si può realizzare una frangia lunga. Invece per avere uno stile molto misterioso si può optare per un ciuffo laterale.

Per texturizzare la capigliatura si può utilizzare uno spray al sale marino

. Invece i capelli lunghi possono essere abbinati a una frangia a tendina o a una maxi frangia. Questa proposta è perfetta su dei lineamenti regolari. La chioma lunga è sfoggiata attualmente da Jessica Biel e diversi decenni fa era stata scelta anche da Jane Birkin.

Tra i tagli capelli da prendere in considerazione non può mancare lo short bob. La lunghezza del caschetto arriva alle orecchie e può essere portato liscio, riccio e mosso. Il carré può essere valorizzato da maxi bangs o da una frangetta mini. Per avere uno stile romantico si può creare una riga centrale e indossare un cerchietto di velluto nero.

Accessori, il cerchietto

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si possono scegliere anche dei nuovi accessori, per un look molto originale.

Emma Marrone in uno scatto pubblicato su Instagram ha mostrato la sua capigliatura impreziosita da un bel cerchietto bombato. Questo accessorio arricchisce con molta grazia la pettinatura mossa sui capelli medi della cantante. Per completare il tutto, nell'acconciatura di Emma, è presente una riga centrale, che rende tutto davvero molto semplice. Le sue lunghezze sono arricciate con il ferro, mentre il cerchietto da lei sfoggiato di colore bordeaux.

Curiosità

Il cerchietto è perfetto per esaltare molto velocemente ogni tipo di pettinatura. Ad esempio esalta alla perfezione le varie sfumature bionde e castane della chioma di Emma Marrone. L'accessorio in questione è molto amato anche da Kate Middleton, che lo sfoggia quasi in ogni occasione. La bella Giulia De Lellis ha scelto la versione verde menta.

Va ricordato che il cerchietto bombato va portato non troppo frontale e deve circondare il capo quasi come un'aureola. Tale accessorio è stato visto anche sulle ultime passerelle di moda.

Insomma questo pare essere il momento giusto per realizzare dei nuovi tagli di capelli per le over 30 e per scegliere il cerchietto bombato.