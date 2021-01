Il taglio corto scalato è gettonato in questo inverno 2021. In particolare si può optare per il wob portato da Nancy Brilli. Questa chioma ringiovanisce perfettamente il volto della famosa attrice.

Look, il taglio corto scalato

Sul taglio corto scalato di Nancy Brilli è presente un bel volume nella zona tra lo zigomo e il perimetro. In questo modo l'hairstyle rende il volto leggermente più largo. La lunghezza del taglio corto scalato arriva al mento. Inoltre per completare il tutto è presente un ciuffo laterale. Per quanto riguarda la tonalità l'attrice ha optato per il biondo platino. La nuance in questione regala un bel movimento alla capigliatura.

Il wob è perfetto sui volti ovali e regolari; invece va evitato su quelli tondi e sulle mandibole larghe. La chioma può essere sfoggiata dalle donne di tutte le età e in particolare da quelle over 50.

Altri hairstyle da copiare

Per avere un look originale si può optare per un taglio che arriva direttamente dal Giappone. Si tratta di una chioma geometrica che può essere abbinata ai capelli lisci; invece va evitato su quelli ricci o mossi, perché rende lo styling molto più difficile. Questo hairstyle si chiama hime cut e può essere realizzato sulle capigliature corte o medie. Sui capelli sono presenti diverse lunghezze che incorniciano il volto. Inoltre la frangia può essere sfilata, corta, geometrica o sfiorare le sopracciglia. Va ricordato che per avere un risultato finale molto soddisfacente è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale.

In questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta.

Consigli da seguire

La lunghezza ideale dell'hime cut arriva alle spalle. Invece sulle capigliature corte si può realizzare una frangia cortissima con le ciocche laterali più lunghe e sfilate. Ad esempio un bob o un pixie cut può essere arricchito con alcuni dettagli dell'hime cut. Una donna che detesta la frangia può sempre optare per la riga centrale: va ricordato che in questo caso i livelli sono solamente due.

L'hairstyle in questione può essere personalizzato in base alle esigenze di ogni ragazza. L'hime cut incornicia nel migliore dei modi i visi rotondi e rende più dolci quelli quadrati. Sul taglio capelli si possono abbinare anche molte tonalità. Quindi via libera con il castano, il biondo, il ramato e il rosso. Per mantenere sempre brillanti queste nuance si devono utilizzare regolarmente i prodotti adatti.

Inoltre una volta alla settimana è meglio applicare anche una maschera nutriente. Questo è il momento giusto per sfoggiare il nuovo taglio corto scalato dell'attrice Nancy Brilli. Inoltre si può prendere in considerazione anche un taglio tutto nuovo e più precisamente l'hime cut.