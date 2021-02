Il taglio capelli con frangia sfoggiato da Vittoria Ceretti è di tendenza in questo inverno 2021. Questo hairstyle può essere portato anche nella stagione primaverile. La chioma in questione regala un look molto giovanile e fresco.

Moda, il taglio capelli con frangia

Il taglio capelli con frangia è portato dalla modella Vittoria Ceretti. Quest'ultima ha mostrato il suo nuovo look nella nuova campagna di Louis Vuitton. Vittoria sfoggia dei capelli lunghi, lisci e con una frangetta cortissima. Per completare il tutto la sua chioma è di colore castano cioccolato. Rianne Van Rompaey sfoggia anche lei la stessa capigliatura di Vittoria, però di colore rame dorato.

Questo taglio capelli con frangia è perfetto per mettere in evidenza lo sguardo delle due modelle. Forse le frange sono a clip, ma il risultato finale è davvero molto originale.

Frangia corta e le cose da sapere

Questo tipo di frangia è molto difficile da mantenere e anche da creare. Quindi molte ragazze poi possono pentirsi di questo look. In vendita ci sono le frange a clip o con elastico e quindi, prima di tagliare i capelli, si possono provare queste. Il dettaglio in questione è perfetto su un volto regolare e ovale. Per realizzare questa proposta si devono bagnare i capelli, portare la frangia sul davanti e tagliare circa tre centimetri. Per questo lavoro è meglio utilizzare la punta della forbice. Prima di qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale, per avere una chioma invidiata da tutti.

Nuovi colori, il rosa

Ultimamente Barbara Berlusconi ha optato per una nuova tonalità e più precisamente per il rosa. La figlia di Silvio Berlusconi ha mostrato il suo nuovo hairstyle su una foto pubblicata su Instagram, la quale ha avuto quasi 20 mila "mi piace". Barbara sfoggia un caschetto mosso rosa bubblegum. Il nuovo look le regala un'immagine molto più sbarazzina e giovanile.

In particolare questo rosa pastello è realizzato sulle lunghezze e mette in evidenza gli occhi e la bocca. Invece per la base ha optato per il colore cenere che risulta essere molto più lucido. I capelli rosa sono ideali sulle carnagioni eteree con gli occhi azzurri o molto chiari. Invece la nuance va evitata sulle carnagioni calde, quindi si deve fare attenzione durante la scelta.

La tonalità risulta essere anche molto delicata, quindi è sempre meglio utilizzare uno shampoo e il balsamo per i capelli colorati. Poi una volta alla settimana si può applicare sulla capigliatura una maschera nutriente e colorata, per avere una nuance come appena fatta. Il momento di rinnovare il proprio look e scegliere un taglio capelli con frangia è arrivato.