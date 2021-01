Molti tagli di capelli sono gettonati in questo inverno 2021. Varie chiome sono perfette per regalare un look glamour, tali hairstyle sono molto facili da mettere in piega e anche da portare.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli si può optare per il boyfriend bob. Si tratta di un caschetto da portare liscio o super spettinato e tutto questo in base alle varie esigenze di ogni donna.

Sui Tagli di Capelli si possono realizzare delle scalature anni Settanta. Esse sono concentrate sulla parte frontale e regalano un bel volume alla chioma. Le scalature in questione sono perfette anche sulle chiome ricce, per renderle più definite.

Per completare un taglio non può mancare la courtain bang, meglio conosciuta come frangia a tendina. Questo accessorio può essere diviso su entrambi i lati o portato direttamente sulle sopracciglia. La frangia a tendina risulta essere più lunga sui lati e ciò è perfetto per mettere in evidenza gli zigomi. Il dettaglio in questione può essere abbinato a una capigliatura medio-lunga. Le onde naturali o i ricci possono essere modellati utilizzando dei prodotti adatti.

Per un look molto glamour si possono creare delle pieghe con una finitura lucidissima: in questo caso serve un buon lavoro di styling a caldo.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio non può mancare nemmeno una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il balayage biondo ramato sfoggiato recentemente pure da Alessia Mancini.

Il colore della bella conduttrice non è ultrachiaro e quindi, per ottenere questo risultato, il parrucchiere ha usato tempi e anche dei colori diversi. Per la precisione si tratta di un biondo medio dorato ramato. Prima di scegliere e realizzare questa tonalità è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Va ricordato che per mantenere il colore come appena fatto si debbono utilizzare dei prodotti adatti.

Consigli da seguire

La colorazione è quasi tono su tono e ciò regala sempre molti vantaggi. Per prima cosa il risultato finale è molto naturale e rende ogni volto molto più luminoso. Inoltre c'è anche un minore impatto dei prodotti sulla struttura del capello. Sulla capigliatura possono essere realizzate delle onde che mettono in risalto perfettamente la nuance.

Quindi non possono mancare lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.

Insomma, il momento per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli pare essere proprio questo: è possibile fra le altre cose creare il colore biondo medio dorato ramato portato ultimamente dalla conduttrice Alessia Mancini, la quale ha concluso da poco la conduzione di Bake Off Junior su Real Time.