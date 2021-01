Il tiramisù è un dolce amato da grandi e piccoli. Esistono davvero molte versioni, però quella più richiesta è quella classica. Questo dolce è perfetto per completare il pranzo o la cena e inoltre è facilissimo da preparare.

Ingredienti del tiramisù

Per il tiramisù servono:

300 g di savoiardi

500 g mascarpone

300 g di caffé della moka

4 uova fresche

100 g zucchero

cacao amaro in polvere q.b.

dosi per 8 persone

tempo di preparazione 40 minuti

Procedimento

Per preparare il tiramisù classico si deve cominciare dalle uova e quindi per prima cosa si devono separare i tuorli dagli albumi. Per montare i tuorli versare metà dose di zucchero e quando il composto sarà chiaro e spumoso aggiungere il mascarpone.

Pulire bene le fruste e montare gli albumi con il resto dello zucchero. Aggiungere gli albumi nella ciotola dei tuorli: in questo caso si deve mescolare molto delicatamente dal basso verso l'alto, per non farli smontare. Sul fondo di una pirofila distribuire con un cucchiaio un po' di crema. Inzuppare i savoiardi nel caffè già zuccherato e distribuirli sulla pirofila per ottenere un primo strato e aggiungere la crema al mascarpone. A questo punto realizzare un'altro strato di savoiardi e crema. Spolverizzare il tutto con del cacao amaro in polvere e lasciare compattare il tutto in frigorifero per alcune ore. Adesso il dessert è pronto per essere gustato da tutta la famiglia. Il dolce in questione può essere conservato in frigorifero per circa due giorni e nel frizer per due settimane.

A piacere si possono aggiungere cioccolato fondente a scaglie o gocce di cioccolato.

Altra versione da provare

Si può anche optare per la versione del tiramisù al pistacchio. Si tratta di un dolce molto delicato e anche raffinato. In questo caso i savoiardi vanno inzuppati nel latte. Inoltre 200 g di crema al pistacchio vanno aggiunti al mascarpone.

Il dessert in questione può essere presentato in coppette monoporzione e come tocco finale non può mancare la granella di pistacchio. Quest'ultima si trova molto facilmente in tutti i supermercati. I più golosi possono anche alternare gli strati di crema mascarpone-pistacchio con uno di Nutella. Le due versioni di questo dolce si preparano in pochissimo tempo.

Entrambi i dessert possono essere serviti in una serata importante o in compagnia di amici. Va ricordato che questo dessert esiste da tantissimi anni e non passa mai di moda. Anzi i pasticceri più famosi lo rinnovano di volta in volta aggiungendo sempre ingredienti molto originali. Anche al ristorante per completare il tutto non può mai mancare una bella fetta del gustosissimo dolce. Questo è il momento giusto per scoprire tante nuove Ricette e preparare il buonissimo e immancabile tiramisù.