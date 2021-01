I tagli capelli medi sono di tendenza in questo inverno 2021 e in particolare si può optare per il caschetto. Quest'ultimo può essere scelto in molte versioni, in base alle esigenze di ogni donna. Le proposte sono state ideate nei saloni più famosi.

Look, i tagli capelli medi

Tra i tagli capelli medi si può scegliere il caschetto alla francese. Per chi non lo conoscesse si tratta di un bob corto e mosso. Inoltre per completare il tutto è presente una riga laterale. Il caschetto in questione è valorizzato da un balayage di colore biondo scuro su una tinta castano chiaro. La piega mossa ricorda molto lo stile tipico delle ragazze parigine.

Sui tagli capelli medi si possono creare anche delle scalature, per regalare sempre un bel movimento al tutto. I saloni Maniatis Paris realizzano sempre dei tagli personalizzati. Ad esempio hanno ideato un hairstyle sfilato sulle punte e la piega è realizzata utilizzando una piastra lisciante e uno spray texturizzante. Con dei pigmenti naturali hanno creato un bel biondo zafferano. Una chioma scalata e leggermente spettinata può essere di tonalità castano scuro naturale. Per ricordare lo stile degli anni '90 si può scegliere un taglio medio lungo, con la riga al centro e le punte dei capelli pettinate all'infuori. La nuance della capigliatura è un baby blonde. Questa proposta è ideale su una chioma folta e, inoltre, occorre molta abilità con spazzola, phon e piastre.

Invece un bob destrutturato con la frangia è molto facile da gestire e per creare lo styling mosso basta utilizzare una mousse, spazzola e phon. La tonalità della capigliatura in questione è rossa con poche schiariture. In questo modo il volto risulta essere molto luminoso.

Nuove pettinature

Dopo avere realizzato un nuovo taglio si può anche optare per una nuova acconciatura.

Nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli mossi: questi sono stati sfoggiati per le vie di Milano da Cecilia Rodriguez. La modella ha anche mostrato la sua nuova chioma durante un selfie pubblicato su Instagram. La capigliatura è stata realizzata dalla sua hairstylist di fiducia Roberta Zamperlin. Sui capelli di Cecilia sono state create delle onde molto vaporose e lucide.

In questo caso il viso dell'influencer argentina risulta essere sempre in evidenza.

Come creare i capelli mossi

Per realizzare questo hairstlye si può utilizzare un ferro arricciacapelli di dimensioni molto grosse. I capelli asciutti vanno divisi in varie sezioni e a questo punto le ciocche vanno avvolte sul ferro. Dopo alcuni secondi la ciocca va lasciata cadere; il ferro può essere utilizzato a una temperatura di 170°. Se il risultato non è soddisfacente si possono allungare i tempi di posa o spruzzare della lacca prima di posizionare il ferro sui capelli. Questo è il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli capelli medi. Inoltre si possono creare i capelli mossi di Cecilia Rodriguez.