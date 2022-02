Tra i tagli capelli corti di tendenza in questa primavera 2022 si può prendere in considerazione il nuovo mixie portato recentemente da Ursula Corberò. Questo hairstyle è molto facile da portare e anche velocissimo da acconciare.

Nuovi tagli capelli corti

I tagli capelli corti sono sempre molto gettonati e tra questi si può optare per il nuovissimo mixie. Per chi non lo conoscesse, questo hairstyle mixa le caratteristiche del pixie e del mullet. Quindi sul taglio in questione sono presenti delle scalature molto marcate che incorniciano perfettamente il volto.

La parte alta del capo risulta essere più corta e quella posteriore leggermente più lunga. Il mixie è ideale per avere uno stile molto punk e tutto questo grazie al volume presente sulla capigliatura. Ultimamente questo taglio è sfoggiato con molta disinvoltura anche da Ursula Corberò della serie televisiva "La casa di carta".

Alcuni consigli da seguire

Il mixie è un taglio perfetto per valorizzare ulteriormente gli occhi e gli zigomi. Una donna con questo hairstyle non passa di certo inosservata. La chioma può essere abbinata anche a una nuova tonalità: quindi via libera con il nocciola, il castano o il platino. Per quanto riguarda lo styling, sulla capigliatura si possono creare delle onde molto leggere o una piega super spettinata.

Il mixie può essere realizzato su una chioma riccia, per un risultato finale molto più selvaggio. Il taglio può essere gestito molto facilmente anche a casa e questa è davvero una bella notizia.

La curtain bangs

Per rendere una chioma corta molto più particolare si può realizzare la famosa curtain bangs. Quest'ultima è sfoggiata anche da Dakota Johnson che la porta con dei meravigliosi capelli lunghi e scalati.

La frangia a tendina ricorda gli anni '70 e deve essere corta al centro e molto più lunga su entrambi i lati. La curtain bangs può essere messa in piega utilizzando una spazzola rotonda e il phon. Per realizzare l'effetto a sipario si deve fare sempre molta attenzione ad asciugare ai lati del volto le varie ciocche. Per completare l'hairstyle si può vaporizzare sui capelli uno spray in polvere a secco.

In questo modo si può creare sulla chioma un movimento davvero molto naturale e inoltre la pettinatura può resistere molto più a lungo. Va ricordato di utilizzare sempre dei prodotti di ottima qualità per non rovinare i capelli e per avere uno styling impeccabile. Per scegliere l'hairstyle più adatto è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Finalmente è arrivato il momento più indicato per scegliere dei nuovi Tagli di Capelli corti e abbinare anche la curtain bangs da sfoggiare nella primavera 2022.