Molti tagli di capelli possono essere presi in considerazione per questo ormai imminente autunno 2021. In particolare molte donne potranno scegliere di copiare la chioma lunga sfoggiata recentemente da Serena Rossi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: questo hairstyle risulta essere molto glamour.

Moda, tagli di capelli autunno 2021

Tra tutti i tagli di capelli, quello portato ultimamente da Serena Rossi si appresta a essere il vero protagonista della stagione autunnale. Più precisamente l'attrice sulla sua lunga chioma e leggermente scalata ha realizzato un raccolto molto morbido.

Inoltre il suo volto è incorniciato perfettamente da una frangia lunga e in stile anni '70. Si tratta della curtain bangs, che in passato era sfoggiata anche da Brigitte Bardot e Jane Birkin.

Va ricordato che una capigliatura di questo tipo ha bisogno di molte cure e quindi regolarmente si devono utilizzare uno shampoo e un balsamo delicati. Inoltre una volta alla settimana è meglio applicare sui capelli una maschera nutriente. Poi ogni due mesi è consigliato recarsi dal parrucchiere per eliminare le doppie punte.

Consigli

La frangia a tendina regala uno stile retrò-chic davvero irresistibile. I Tagli di Capelli con la frangia possono essere scelti dalle donne di tutte le età, per avere un look molto più sbarazzino e glamour al tempo stesso.

La curtain bangs può essere abbinata alle capigliature lunghe e scalate o anche al taglio shag. Questo dettaglio è perfetto sia sulle chiome mosse e sia su quelle lisci. La frangia in questione deve sfiorare gli occhi, per regalare uno stile "misterioso". Inoltre la curtain bangs può essere molto morbida e leggera, mentre il resto della chioma può anche essere leggermente spettinata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il bobcat per l'autunno 2021

In questo autunno 2021 è di tendenza anche un taglio tutto nuovo e più precisamente si tratta del bobcat. La lunghezza di quest'ultimo può arrivare al mento o sfiorare le spalle e tutto questo in base alle varie esigenze di ogni donna. Sulla parte superiore del capo sono presenti delle scalature e anche un leggero volume.

Per completare la capigliatura non può mancare una frangia sfilata, la quale può essere aperta a tendina: il dettaglio in questione è stato sfoggiato anche da Farrah Fawcett. Lo styling di questo taglio può essere messy, spettinato e ovviamente imperfetto, per non passare mai inosservate. Per trovare la chioma più adatta si può sempre chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Insomma, sta arrivando il momento più indicato per realizzare dei tagli di capelli e per accogliere con un look tutto nuovo per l'autunno 2021.