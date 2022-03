I tagli di capelli di tendenza nella prossima primavera 2022 sono davvero tanti.

In particolare quello più gettonato nella nuova stagione sarà il lob recentemente portato anche da Kaia Gerber.

Tagli di capelli per la primavera 2022

Tra tutti i tagli di capelli quello sfoggiato da Kaia Gerber è il grande protagonista della stagione primaverile. La lunghezza del lob della modella arriva leggermente sotto le spalle. Sulla sua chioma sono presenti delle scalature e in particolare ai lati del viso, per incorniciarlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda lo styling, Kaia realizza delle pieghe mosse o lisce e tutto questo in base alle varie occasioni.

La modella è rimasta fedele alla sua tonalità di capelli e più precisamente al suo castano scuro.

Questa proposta è perfetta per rinnovare il proprio look all'arrivo della primavera 2022.

Acconciature di tendenza

Ultimamente intanto Deva Cassel ha realizzato una nuova pettinatura molto morbida e inedita. Questo look è in netto contrasto con i suoi hairstyle soliti, sui quali generalmente lascia la chioma sciolta, con la riga centrale e dallo styling super liscio.

Ora invece Deva, sulle foto presenti su molte riviste, lascia la sua chioma con delle onde molto naturali. I capelli della modella sono acconciati dallo stesso parrucchiere della mamma Monica Bellucci, ossia da John Nollet.

Novità pettinature

Deva Cassel in passato aveva sfoggiato una mega treccia realizzata con le extension, invece recentemente la modella è apparsa con una chioma messy che le regala uno stile molto romantico. Poi a completare il tutto ha scelto uno chignon alto e spettinato. La pettinatura in questione risulta essere molto voluminosa e soprattutto morbida.

Su questo hairstyle Deva non utilizza la piastra e questa è davvero una novità per lei perché essa recentemente veniva usata in ogni suo hair look.

Sulla sua chioma la fronte è libera e le punte dei capelli sono perfettamente arricciate: queste sono ideali per avere uno stile chic e punk allo stesso tempo. Una chioma come quella della modella è molto facile da ottenere, però i capelli devono essere perfettamente texturizzati e idratati con un prodotto anti-crespo.

Per un risultato finale perfetto e per non rovinare la capigliatura è meglio utilizzare dei prodotti di ottima qualità. Questa acconciatura può essere realizzata anche per un appuntamento dell'ultimo minuto.

Insomma, finalmente è arrivato il momento più indicato per scegliere e realizzare dei nuovi tagli i capelli e acconciature da sfoggiare nella prossima primavera 2022.