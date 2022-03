I tagli capelli di tendenza nell'imminente primavera 2022 sono davvero tanti. Però quello più gettonato è l'hairstyle sfoggiato da Valentina Ferragni. Questo è il grande protagonista dei prossimi mesi e quindi è subito da prendere in considerazione.

Novità tagli capelli

Tra tutti i tagli capelli quello di Valentina Ferragni è la giusta ispirazione per la stagione primaverile. Più precisamente l'influencer porta una chioma lunga. Su quest'ultima sono presenti delle sfilature e scalature che creano un bel movimento al tutto. Ferragni ha realizzato uno styling liscio e molto naturale.

Il taglio in questione ricorda la chioma sfoggiata da Jennifer Aniston ai tempi di "Friends". Si tratta di un hairstyle che non passa mai di Moda e a Valentina dona veramente molto. L'influencer ha pubblicato la foto con il nuovo taglio sul suo profilo Instagram e in pochi minuti ha ottenuto molti like da tutti i suoi ammiratori.

Consigli imperdibili

La chioma di Valentina è molto più facile da gestire rispetto a quella di Jennifer Aniston. Tutto questo perché il taglio è molto meno bombato. Sulla capigliatura di Ferragni la parte frontale risulta essere più scalata e invece quella posteriore rimane pari. Questo taglio di capelli si può adattare facilmente a varie tipologie di capelli e di volto.

Ad esempio è ideale su un viso rotondo perché l'hairstyle in questione allunga e nello stesso tempo sfina. Invece questa proposta va evitata sui volti allungati e sui capelli molto fini. Per creare una piega impeccabile si devono utilizzare dei prodotti adatti: quindi non può mancare un trattamento idratante, per nutrire in profondità la capigliatura.

Per un liscio perfetto è indispensabile un trattamento ristrutturante anti crespo e questo può essere senza risciacquo, per velocizzare i tempi. Poi sui capelli asciutti si può vaporizzare uno spray lucidante e l'hairstyle è subito pronto.

La curtain bangs

Millie Bobby Brown ama molto sperimentare con la sua capigliatura e ultimamente ha realizzato una meravigliosa frangia a tendina.

L'attrice ha portato quest'ultima divisa a metà con un look sleek creato con il gel. Millie ha abbinato la curtain bangs a un bel bob dallo styling super liscio. Questa tipologia di frangia è ideale per mettere in evidenza lo sguardo e avere uno stile sbarazzino. La frangia a tendina è molto facile da portare e inoltre ha bisogno di pochissima "manutenzione". Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire e realizzare dei nuovi tagli di capelli. Con un look tutto nuovo si può affrontare con molta più allegria la prossima primavera 2022, quindi è meglio approfittarne subito.