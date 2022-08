Il vestito a fiori è il grande protagonista di questa estate 2022 e quindi non può mai mancare nel guardaroba femminile. Questo capo è indossato anche dalla bella Belen Rodriguez e lei è la giusta ispirazione da copiare nei prossimi mesi. L'abito in questione è anche ideale per avere uno stile molto più giovanile. Poi non può mancare nemmeno il bikini animalier sfoggiato da Matilde Gioli. Adesso è arrivato il momento per scoprire tutte le novità della stagione estiva.

Moda estate 2022

Il vestito a fiori può essere sfoggiato in questa bollente estate 2022.

L'abito può essere scelto in tonalità multicolor o soft e può essere in versione mini dress, lungo, con o senza maniche. Questo capo è stato scelto anche da Valentina Ferragni, Giulia De Lellis e Giorgia Soleri. L'ultima a indossare il vestito a fiori è stata Belen Rodriguez. L'influencer ha mostrato il suo meraviglioso outfit in un post pubblicato sul suo profilo Instagram che in pochi minuti ha ottenuto molti like. Quindi questo capo può essere preso in considerazione in questa stagione estiva, per non passare mai inosservate.

Dettagli e consigli

Il vestito a fiori è perfetto per esaltare la bellezza di ogni donna. Questo capo può essere indossato di giorno, per avere uno stile semplice e invece alla sera si può creare un look molto più elaborato.

Sull'abito sfoggiato da Belen Rodriguez sono presenti delle spalline sottili e uno scollo quadrato. Il vestito è lungo fino ai piedi, ed è caratterizzato da una meravigliosa fantasia: in particolare sono presenti dei fiorellini molto piccoli di colore bianco all over su una base rossa. Il capo in questione può essere abbinato a un paio di sneakers, per avere un look molto sbarazzino.

Moda novità outfit estate 2022

Matilde Gioli sceglie sempre degli outfit molto chic e questi fanno sempre innamorare molte donne. Ultimamente l'attrice ha optato per un capo inaspettato e molto audace, un meraviglioso bikini animalier. Anche Matilde ha immortalato il suo look e poi lo ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Sui litorali di tutta Italia spopolano proprio i bikini, costumi interi e trikini tutti con la stampa animalier. Il costume dell'attrice è un classico due pezzi: questo è caratterizzato da uno slip liscio e senza i gancetti regolabili. Invece il top è un modello a triangolo con dei lacci molto lunghi e questi sono ideali per essere annodati al busto. Matilde ha abbinato anche un copricostume ton sur ton e un paio di occhiali da sole. Questo bikini può essere indossato anche con una camicia oversize e ai piedi un paio di sandali e l'outfit è subito pronto. Adesso resta solamente il tempo per scegliere il capo d'abbigliamento preferito.