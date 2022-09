La giacca di pelle resiste sempre in ogni stagione e ovviamente non può mancare in questo autunno 2022. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato con molta disinvoltura anche da Hailey Bieber che ha scelto un modello oversize. Poi nei prossimi mesi non può optare anche per il blazer lungo di Lara Stone. Tutti questi capi sono ideali per avere un look giovanile e quindi possono essere scelti dalle donne di tutte le età. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo.

Tendenze outfit antiage autunno 2022

La vera protagonista dell'autunno 2022 è senza nessun dubbio la giacca di pelle.

Quest'ultima regala uno stile rock e sbarazzino allo stesso tempo. Per rendere il capo ancora più accattivante sono presenti anche cerniere e borchie. Esiste il chiodo classico di colore nero o il blazer rigorosamente doppio petto che può essere utilizzato per degli appuntamenti importanti o l'ufficio. Invece Hailey Bieber ha scelto un modello oversize davvero molto originale. La giacca di pelle è davvero indispensabile nel guardaroba femminile dei prossimi mesi.

Dettagli da non perdere

Più precisamente la giacca di pelle indossata da Hailey è un modello blazer. Il capo è caratterizzato da revers classici e dalla linea monopetto. Si tratta di un capo dallo stile vintage e può essere abbinato con un paio di jeans skinny e delle pumps in vernice.

Inoltre la modella ha sfoggiato una t-shirt di colore grigio e dei jeans molto chiari. Il capo in questione è perfetto anche con gonne, vestiti e anfibi. Quindi la giacca può essere indossata durante tutta la stagione autunnale e utilizzando solamente un po' di fantasia. In questo modo si possono creare degli outfit davvero irresistibili.

Novità moda outfit antiage per l'autunno 2022

Invece Lara Stone ha scelto un meraviglioso gilet di cotone lucente nero. La top model ha indossato un modello molto lungo che assomiglia quasi a un vestito. Lara ha anche abbinato dei guanti che arrivano al gomito. Per completare l'outfit, la Stone ha optato per un paio di stivali alti e con la punta molto pronunciata, per non passare mai inosservate.

(Questo tipo di calzatura è stata scelta anche dalla bella Kendall Jenner). La modella ha sfoggiato questo look durante la New York Fashion Week e ovviamente ha ottenuto molto successo. Questo capo è ideale anche con degli anfibi, per uno stile molto più grintoso. Va ricordato che la giacca di pelle e il gilet lungo sono perfetti per avere un look giovanile. Quindi adesso resta solamente il tempo di scegliere il capo d'abbigliamento preferito, per affrontare con molta più spensieratezza la stagione autunnale ormai alle porte.