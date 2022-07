I tagli capelli antiage sono perfetti per questa estate 2022. Questi hairstyle rendono il volto più giovanile e regalano uno stile molto sbarazzino. In particolare, si può prendere ispirazione da Mara Carfagna che ha sfoggiato un bel lob. Poi non può mancare nemmeno il nuovo buzz cut, per avere uno stile molto originale, ed essere al centro dell'attenzione. Quindi è arrivato il momento più adatto per scoprire tutte le novità della stagione.

Moda, tagli capelli antiage estate 2022

Tra i tagli capelli antiage si può optare per il lob portato da Mara Carfagna.

Più precisamente, questa chioma sfiora le spalle. Per quanto riguarda lo styling, la ministra ha optato per una piega liscia. Inoltre, per rendere molto meno piatta la chioma è presente una riga laterale. L'asimmetria regala immediatamente un bel movimento e rende il look molto più giovanile. La tonalità castana è ideale per avere più tridimensionalità sulla capigliatura. Quindi, questo caschetto lungo è l'idea giusta per la stagione estiva, ed è subito da prendere in considerazione.

Consigli da seguire

Tra tutti i tagli capelli antiage, questo tipo di lob è ideale per una donna che vuole avere uno stile molto sobrio, ma essenziale allo stesso tempo. Per evitare una capigliatura con le radici troppo piatte si possono realizzare delle leggere scalature.

L'hairstyle in questione può essere personalizzato in base allo stile e alle esigenze di ogni donna. Per avere il volto più luminoso, Mara ha creato delle schiariture castane. Quest'ultime, sono eseguite solamente sulle punte e risultano essere molto delicate e leggere.

Tagli di capelli estate 2022

Un altro taglio molto gettonato nei prossimi mesi è senza nessun dubbio il buzz cut.

Si tratta di una chioma corta con la quale è possibile per giocare con la pettinatura. Il buzz cut può essere realizzato sui capelli lisci o ricci senza nessun problema. L'hairstyle è perfetto per concentrare tutta l'attenzione sul volto e in particolare sulla bocca e gli occhi. Questa nuova versione è leggermente più lunga e ovviamente irresistibile.

La chioma può essere sempre personalizzata a proprio piacere. Ad esempio si possono creare dei meravigliosi giochi di colore, per dei contrasti cromatici davvero molto originali. Inoltre sul buzz cut si possono anche aggiungere delle decorazioni e disegni vari. Il taglio in questione è perfetto sui visi ovali e i contorni fini e morbidi. Va ricordato di chiedere sempre consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, per evitare brutte sorprese finali. Quindi adesso resta solamente il tempo di scegliere i tagli capelli antiage preferiti. In questo modo si potranno affrontare più serenamente i prossimi mesi.