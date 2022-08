Giornata molto nervosa per l'Ariete, mentre i Gemelli possono coccolare il partner. Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 agosto 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nella coppia ci può essere un po' di gelosia, però l'intesa con il partner è sempre presente, quindi meglio gustare il momento. Nella sfera lavorativa ci può essere un affare da concludere molto velocemente e ovviamente il nervosismo è alle stelle. Alla sera, i piedi sono sempre molto gonfi e tutto questo perché le scarpe sono quelle sbagliate, quindi attenzione.

Toro: in azienda si preannuncia una mattinata molto densa e invece per chi è in vacanza il pensiero è tutto per lo sport e il divertimento.

Nella coppia ci possono essere degli attimi di troppa possessività, meglio mantenere un po' le distanze.

Gemelli: con il partner si può passare una mattinata molto fantasiosa a letto, però ci possono essere anche delle discussioni inutili. Le consegne possono subire degli ulteriori ritardi e per questo motivo il capo può essere furioso, meglio restare alla larga.

Cancro: il pomeriggio può essere passato tra le braccia del partner, intanto gli impegni possono attendere. I single possono finalmente fare colpo sul cuore di una preda. I reni e la schiena risentono dell'aria condizionata e magari anche di pesi sollevati nel modo sbagliato.

Leone: per i single può nascere una passione improvvisa per un'amica e le vacanze possono trascorrere molto più serene.

Con i parenti e la famiglia ci possono essere dei momenti dolci, ma qualcuno può contrastare le idee. Gli affari continuano a fruttare bene, quindi si può staccare la spina dal lavoro per alcune ore.

Vergine: qualcosa del partner non convince perché le liti sono più accese del solito, meglio avere subito un chiarimento. Per chi lavora nella ristorazione e nel turismo è un momento molto redditizio, quindi le ferie sono rimandate.

Lo stomaco continua ad essere il punto più delicato, meglio evitare le bibite fredde.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono trascorrere una serata molto vivace insieme agli amici e il divertimento è assicurato. Sulla sfera lavorativa continuano i pensieri e i colleghi sono sempre di poco aiuto. Attenzione all'alimentazione perché sgarrare la dieta è un attimo.

Scorpione: il partner regala poche coccole e questo crea malumore nella coppia, non è proprio la giornata giusta. In ufficio regna la sonnolenza, meglio recuperare nel pomeriggio il lavoro arretrato. Per scaricare la tensione serve una bella corsa al sorgere del sole.

Sagittario: il capo chiama anche in vacanza perché ci sono degli imprevisti in azienda, meglio correre ai ripari. In un gruppo di amici qualcuno può guardare con interesse, i single sono avvertiti. La schiena è dolorante, quindi è necessario un po' di riposo.

Capricorno: il compagno di vita va sempre apprezzato, però a volte è troppo geloso e bisogna avere pazienza. Il superiore comanda tutti a bacchetta e a volte è molto esagerato.

Per essere rilassati bisogna fare delle sedute di yoga, magari assieme a un'amica molto speciale.

Acquario: nella coppia manca l'armonia e a volte anche non ci si sopporta e tutto questo perché manca il dialogo. Nella sfera lavorativa è sempre presente l'ambizione, però questa può irritare i colleghi gelosi. Il mal di gola e il raffreddore sono in agguato, quindi è meglio utilizzare poco il condizionatore.

Pesci: i cuori solitari possono ricevere molte chiamate e tra queste può nascondersi anche l'amore. Lavorare mezza giornata è meraviglioso, però al pomeriggio si può crollare improvvisamente nel letto e non essere puntuali per degli appuntamenti importanti. Gli strappi muscolari sono sempre pronti a mettere a ko, quindi attenzione a non fare dei movimenti troppo bruschi.