I Gemelli continuano ad essere molto passionali e il Cancro può ricevere delle sorprese inaspettate. Questo è il momento giusto per scoprire l'oroscopo dall'8 al 14 agosto 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single non sono pronti a coltivare delle nuove relazioni amorose perché la testa è altrove, meglio aspettare. In azienda continua la poca concentrazione, però le lamentele del capo sono sempre presenti. Nella coppia la gelosia aumenta a dismisura, quindi dei chiarimenti sono necessari.

Toro: la vicinanza del partner creerà molta eccitazione e questo può portare a una dichiarazione molto importante.

Nel lavoro serve sempre molta organizzazione, però in questo momento manca e di conseguenza le consegne non vengono rispettate. Settimana nervosa e un po' sottotono e questo può essere dovuto al grande caldo.

Gemelli: con il partner il dialogo amoroso può risultare vivace e molto fitto e poi il lato erotico non può mai mancare. I rapporti in famiglia migliorano perché c'è molta più comprensione. Bisogna fare attenzione all'alimentazione e fare incetta di frutta vitaminica di stagione.

Cancro: per i cuori solitari possono arrivare delle emozioni molto forti e anche delle sorprese improvvise. Nella sfera lavorativa è arrivato il momento di valutare dei nuovi progetti per il futuro. I dolori muscolari sono sempre presenti e sono causati da colpi d'aria, meglio coprire le spalle con una giacca.

Leone: il partner è sempre molto impulsivo in ogni cosa e questo può rovinare il rapporto. Ormai la voglia di chiudere il negozio e partire per le vacanze è davvero tanta, però bisogna avere ancora un po' di pazienza. I single sono molto entusiasti e questo porta alla ricerca di nuove avventure.

Vergine: in ufficio ci sono ancora dei documenti e delle carte da sistemare e poi possono iniziare le tanto attese ferie.

I disoccupati possono avere una brillante idea per iniziare a guadagnare, magari utilizzando internet o confezionando degli abiti. I cuori solitari possono conoscere una persona e tutto può diventare molto più interessante.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: gli amici vanno scelti sempre con molta attenzione perché alcuni possono parlare alle spalle.

Per la coppia è una settimana molto intrigante e la passione può scoppiare in ogni momento. In famiglia possono venire svelati alcuni dissapori, per alleggerire immediatamente lo stato d'animo.

Scorpione: i cuori solitari possono avere l'opportunità di conoscere una persona carina, meglio approfittare dell'occasione. Nel lavoro ci sono alcune novità in arrivo, come una trasferta all'estero. Con il partner si può organizzare un weekend fuori casa, per staccare un po' la spina dalla solita routine.

Sagittario: chi ha iniziato a lavorare da poco sta ancora sondando il terreno e può cambiare idea molto velocemente. I single dopo la brutta esperienza appena passata possono incominciare da zero. Bisogna trovare anche un po' di tempo da dedicare al riposo, il corpo è molto stanco e non può reggere questo ritmo ancora per molto.

Capricorno: i cuori solitari possono fare delle nuove amicizie e tra queste ci può essere anche un nuovo amore. Per i disoccupati può arrivare una nuova offerta di lavoro, quindi non bisogna avere paura, ma bisogna buttarsi subito. In azienda le consegne da fare sono davvero tante e perdere la pazienza è un attimo.

Acquario: lo stato d'animo è pessimo, quindi è meglio chiedere al capo alcuni giorni di vacanza. In famiglia si deve cercare di non creare delle polemiche inutili e questo è molto difficile. I single hanno bisogno di andare lontano da tutto e da tutti, magari in una nuova città.

Pesci: questa settimana è molto promettente per l'amore e i cuori solitari sono avvertiti. Alcune preoccupazioni e responsabilità è meglio scaricarle sul partner per essere molto più spensierati. Lo stato di salute continua a fare i capricci, un po' di riposo è necessario.