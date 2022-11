La nail art nera è la vera protagonista dell'autunno 2022. Questa proposta è stata sfoggiata anche da Victoria De Angelis e quindi è la giusta ispirazione da copiare assolutamente. Inoltre non può mancare la manicure verde oliva di Matilde Gioli. Entrambe le proposte sono perfette per avere un look molto glamour e sbarazzino allo stesso tempo. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime tendenze a riguardo, per essere sempre al centro dell'attenzione.

Moda manicure autunno 2022

Victoria De Angelis ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram dove sfoggia una manicure nera.

Le unghie della bassista risultano essere corte, dalla forma squadrata e molto ordinate. Lo smalto nero ha un finish vernice davvero meraviglioso. Inoltre Victoria ha indossato una camicia bianca e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle. In questo modo la manicure nera impreziosisce l'intero outfit. Questa nail art può essere presa in considerazione da tutte le donne che vogliono seguire le ultime tendenze. Magari sulle unghie nere si possono creare delle figure geometriche o dei pois utilizzando un colore a contrasto. Quindi via libera con il rosso, il giallo o il bianco e per sigillare il tutto non può mancare uno strato di top coat.

Curiosità

Lo smalto nero è molto gettonato e può essere scelto nelle sfumature inchiostro, carbone, onice e corvo.

Ogni tonalità racchiude molti significati potrebbe indicare protesta, blocco, segreti, mistero...Lo smalto nero è utilizzato anche da musicisti punk, rocker, artisti ribelli e ovviamente dalle donne di ogni età. La tonalità in questione è unisex e può essere abbinata a uno smokey eye, per un look molto più glamour. Invece di giorno si può optare per un viso acqua e sapone.

Altre nail art da scoprire

Invece Matilde Gioli, per le sue unghie ama delle nuance molto chiare. Recentemente ha sfoggiato una manicure verde oliva. Quest'ultimo insieme alle sfumature verde chiaro e scuro sono le tonalità di smalto più cool della stagione autunnale. Ma ritorniamo al verde oliva scelto dall'attrice che le regala uno stile molto più fresco e sbarazzino.

Questa tonalità è ideale per allungare le dita e ringiovanire all'istante la mano. Matilde ha abbinato questo smalto a delle unghie ovali e leggermente lunghe. I colori pastello creano una maggiore armonia con il letto ungueale e regalano immediatamente il buonumore. Va ricordato che per avere una nail art sempre impeccabile si devono utilizzare dei prodotti adatti e ovviamente di ottima qualità. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e sfoggiare la manicure preferita.