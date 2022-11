Il bob di Martina Colombari è il vero protagonista dell'autunno 2022. Questo taglio di capelli può essere portato dalle donne di ogni età per avere uno stile molto più giovanile. Inoltre si può scegliere anche una nuova tonalità e quella più di tendenza è senza nessun dubbio il glowing bronde. Questo è il momento giusto per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.

Tagli capelli autunno 2022

Il bob di Martina Colombari sfiora le spalle e sono presenti delle leggere scalature. Quest'ultime sono perfette per regalare un bel movimento sulla chioma.

Per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha creato una piega ondulata con la riga centrale. La tonalità della capigliatura di Martina è un bel biondo scuro. La conduttrice ha pubblicato la foto con il nuovo hairstyle sulla sua pagina Instagram e ha ottenuto molti like. Inoltre, ha lanciato la giusta ispirazione per tutte le donne. Quindi, questo taglio di capelli può essere subito preso in considerazione.

Il bob, i dettagli da scoprire

Il bob sfoggiato da Martina Colombari è molto facile da gestire. Inoltre, è la giusta proposta per avere un taglio sempre molto femminile. Con la capigliatura in questione si possono realizzare anche molte acconciature: ad esempio, si può optare per un mini bun o una piccola ponytail.

Questo taglio è perfetto per dimostrare molti meno anni e per incorniciare il volto alla perfezione. Il bob appare molto naturale e tutto questo grazie alle scalature personalizzate. Il caschetto con onde bouclé e riga in mezzo è praticamente perfetto. Però, per rendere più magnetico lo sguardo si può abbinare una frangia piena e lunga.

Quest'ultima va leggermente arrotondata, per un risultato finale davvero meraviglioso. Per creare uno styling spettinato si possono utilizzare uno spray al sale marino, phon e spazzola. In questo modo lo stile sensuale o grunge-rock è assicurato.

Nuova tonalità da scoprire

Il glowing bronde la nuova nuance da copiare nella stagione autunnale.

Si tratta di un mélange dove sono presenti sfumature bionde e castane. Quest'ultime risultano essere molto naturali e regalano un effetto particolare. La tonalità in questione è cangiante e multi sfaccettata. Realizzare questo colore è davvero molto facile: per prima cosa si deve partire da una base castana e poi si devono aggiungere delle schiariture sui toni del biondo. Il bronde si ottiene utilizzando la tecnica ombré o balayage. Inoltre, va ricordato che le varie ciocche vanno sempre personalizzate. Il risultato finale è una chioma molto luminosa e ovviamente glamour. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e sfoggiare la proposta più adatta.