Sfoggiare delle nail art di tendenza può regalare un look molto glamour. Ad esempio si può prendere ispirazione da Bianca Atzei che ha realizzato una manicure nera davvero meravigliosa. Inoltre si può optare per quella nude sfoggiata dalla bella Miriam Leone. Entrambe le proposte possono essere scelte dalle donne che vogliono apparire giovanili e non passare mai inosservate. Finalmente è arrivato il momento giusto, per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.

Moda nail art autunno 2022

È veramente impossibile non notare la nail art nera portata da Bianca Atzei.

Inoltre le unghie della cantante sono di forma ovale. Bianca ha scelto un nero classico e questo crea un meraviglioso contrasto con la sua carnagione chiara. La nuance in questione è ideale per regalare uno stile marcato e deciso. Inoltre questo colore può essere abbinato sulle unghie corte e lunghe senza nessun problema. Con il nero si possono creare anche della manicure grafiche e dallo spirito minimalista, come la french manicure sfoggiata da Elodie, per avere un look molto elegante.

Alcuni consigli da seguire

Le nuance molto scure regalano il loro meglio con il semipermanente, il gel o la ricostruzione. Con tutte queste tecniche il colore è molto più pieno e la nail art resiste più a lungo.

Per copiare la manicure di Bianca Atzei si può utilizzare uno smalto classico. Va ricordato che prima si devono applicare due strati di base protettiva. In questo modo la nail art è impeccabile per molti più giorni. Inoltre questo prodotto è perfetto per rinforzare e levigare le unghie. Invece lo smalto è meglio applicarlo una sola volta.

Il top coat va utilizzato dopo alcuni giorni e non subito: questo ravviverà il colore e ovviamente la lucentezza.

Tendenze manicure

Invece per avere uno stile elegante si può optare per la manicure nude sfoggiata da Miriam Leone. Questa proposta è ideale in ogni occasione e può essere scelta dalle donne di tutte le età. La bella Miriam Leone ha abbinato lo smalto trasparente a delle unghie corte.

In questo modo il risultato finale è molto naturale. La nail art neutra è sempre molto gettonata, ed è sfoggiata anche da tante altre celebrità. Per avere un risultato finale impeccabile si devono curare le unghie e mantenerle sane e forti. Va ricordato anche di livellare la superficie di quest'ultime, per avere uno smalto molto più omogeneo. Le proposte per questo autunno 2022 non mancano proprio mai. Inoltre entrambe le nail art possono essere realizzate anche a casa, utilizzando sempre i prodotti adatti. Adesso resta solamente il tempo di scegliere e realizzare la manicure preferita.