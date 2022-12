Il cappotto lungo è sempre di tendenza ed è un capo di abbigliamento che molte donne potrebbero scegliere in questo autunno-inverno 2022. Ultimamente il capo in questione è stato scelto anche da Ilary Blasi.

Inoltre in queste settimane sono di tendenza i jeans wide leg, sfoggiati di recente pure da Cecilia Rodriguez.

Moda tendenze autunno-inverno 2022

Il cappotto lungo è sempre molto versatile e può essere sfoggiato durante tutta la stagione autunnale e invernale. Recentemente anche molte celebrità hanno scelto questo capo d'abbigliamento, come ad esempio la bella Ilary Blasi.

La conduttrice ha optato il cappotto per affrontare un viaggio a New York. In particolare Ilary ha scelto un modello realizzato in misto lana e cashmere, di tonalità grigio scuro. Il cappotto in questione ha una silhouette d'ispirazione maschile. Su questo capo sono presenti dei maxi revers e volant arricciati. Tutti questi dettagli rendono il cappotto molto più femminile.

Per completare l'outfit, la showgirl ha indossato un paio di leggings, un dolcevita e un paio di biker boots in pelle.

Gli abbinamenti ideali per il cappotto lungo

Il cappotto lungo può essere utilizzato in ogni occasione e quindi è molto facile da abbinare. Ad esempio sotto si può optare per un abito da sera o un vestito in maglia.

Inoltre sono perfetti un tailleur, una camicia o un paio di jeans.

La "personalità" del cappotto varia proprio in base ai vari accostamenti. Quindi per le occasioni importanti si possono scegliere un vestito midi e un paio di slingback gioiello con il tacco medio. Invece per avere uno stile comodo sono perfetti un paio di stivaletti in pelle e dei jeans wide leg.

Altre novità imperdibili

Intanto nelle scorse settimane Cecilia Rodriguez ha sfoggiato dei jeans wide leg. Si tratta di un paio di pantaloni dal fit ampio e rilassato. Si tratta di un capo che può andare particolarmente di moda nei prossimi mesi.

Questi jeans sono realizzati con un lavaggio chiaro e sono sfilacciati sulle ginocchia.

La modella argentina ha indossato anche un cardigan e degli anfibi stringati. I jeans wide leg possono essere usati durante gli impegni di tutta la giornata.

Questo capo è ideale anche con un paio di stivaletti in pelle e con un maglione oversize. Si può anche optare per un lupetto, per un gilet e dei mocassini in stile anni '70. L'abbinamento perfetto è una t-shirt a manica lunga e mules con il tacco.