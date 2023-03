Le tendenze Moda per il 2023 sono all'insegna dei top con scollo all'americana e non solo: saranno presenti anche camicie, t-shirt e maglie minimal. Di seguito approfondiamo una guida ai capi più in voga in questa primavera/estate.

Tendenze moda: gli anni '90 tornano al top

Tra i capi più in voga di questa stagione ci sono i top con scollo all'americana, cioè legato dietro al collo e che lascia scoperte le braccia e le spalle.

Versatile, si può abbinare facilmente a gonne o pantaloni, sia corti che lunghi, eleganti o casual, ma capaci di rendere sensuali e raffinati ogni tipo di outfit.

Ovviamente ogni top dovete sceglierlo in base alla propria fisicita'.

Il richiamo agli anni '90, predilige top dai colori vivaci e pastello, lavorati all'uncinetto o arricchiti con degli strass, che lasciano intravedere l'ombelico e allacciati usufruendo di fiocchi o bottoni.

Spazio anche a camicie t-shirt e maglie

Il taglio cropped è tornato in voga: la silhouette ridotta, non si sfoggia solamente sui top ma anche sulle maglie che si fanno sempre più minimal e maliziose.

Già dal 2021 la tendenza di moda prevedeva il cropped come must estivo. Pian piano questo taglio sensuale ha iniziato a imporsi sulla scena modaiola fino a creare una tendenza. In principio fu il nodo: le camicie annodate in vita sono diventate nella scorsa estate molto chic.

Anche le magliette, in un chiaro riferimento agli anni '90, hanno iniziato ad accorciarsi: un dettaglio che ricordava le lolite dei Nineties, le quali scoprivano l'ombelico.

A un certo punto molti sono arrivati a una decisione strong: via il superfluo e quindi le camicie e le t-shirt sono diventate cortissime. Questo tipo di abbigliamento sta bene a tutte anche alle più curvy: il segreto sta nel scegliere i modelli giusti.

Diversi marchi hanno delle soluzioni in grado di accontentare tutti i tipi di silhouette che vogliono sfoggiare un look alla moda.

Come si portano questi capi?

I capi cropped sono perfetti abbinati a dei pantaloni a vita alta, ma anche con gli intramontabili jeans. I pantaloni a palazzo, per esempio, sono l'ideale con i capi più basic.

Per un outfit più osé, si possono portare maglie e camicie cropped con short e minigonne.

Per un look più gipsy le maglie si possono abbinare a gonne lunghe e ampie. Per uno stile più elegante, si possono portare con gonna o pantaloncini coordinati ma stanno bene anche sotto la giacca.

Molto diffuse sono anche le camicie formali che si adattano anche a un look casual e sportivo. Via anche a modelli con la banda elastica che accentua il taglio cropped.