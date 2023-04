L'oroscopo giornaliero del 5 aprile 2023 porta molta stanchezza ad alcuni segni e invece molta voglia di fare per altri. Per la Bilancia giornata di alti e bassi, mentre per l'Acquario giornata fortunata e favorevole all'amore.

Di seguito le previsioni astrali del giorno 5 aprile per quanto riguarda l'amore.

Segni di aria Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli: in coppia puoi contare sul sostegno del partner, ti appoggia in tutto e ti aiuta anche a risolvere situazioni impreviste . Per i single Venere è sensuale: hai voglia di distrarti e ti orienti solo su flirt mondani.

Bilancia: in coppia momento di alti e bassi che dipendono dal tuo umore a causa di una Venere dispettosa. Per i single movida e movimento, avventure ma nulla di più.

Acquario: in coppia dolce periodo. Effusioni di tenerezza e la reciproca comprensione ti aiutano a superare piccole e grandi difficoltà. Per i single: non fare troppi passi azzardati dei quali potresti pentirti.

Segni di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro: periodo appagante, tu e il tuo partner andate d'amore e d'accordo. Pensate a programmare n fine settimana da trascorrere soli. Per i single amori fuggitivi, non devi trascurare gli incontri.

Scorpione: in coppia Venere ti addolcisce e questo fa sciogliere il cuore al tuo partner.

Sarai più romantica/o che mai. Per i single colpi di testa più che colpi di fulmine. Ti accendi come un cerino.

Pesci: in coppia periodo di intesa. Forse tu e il tuo partner state progettando di fare un viaggio da soli, dietro suggerimento di una Venere romantica. Per i single incontro fatale in arrivo.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete: una Luna faticosa ti appesantisce, contribuendo a inaridire il rapporto con il partner. Ci vuole un occhio di riguardo nei sui confronti. Per i single incontri decisamente focosi, ma non andare veloce con la testa.

Leone: in coppia finalmente la quiete dopo la tempesta, hai ritrovato la serenità e a complicità di un tempo con il partner.

Per i single: ti piace una persona da matti, ma con il tuo solito orgoglio tendi a non avvicinarlo/a.

Sagittario: sei un bastian contrario ogni cosa che propone il partner la bocci, ma poi non ti lamentare se le cose non vanno come vuoi tu. Incontri interessanti per i single, buttati senza pensarci troppo.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: il partner ti stuzzica, ti provoca tu ti innervosisci e ti fai intossicare dalla gelosia. Siete sensuali quanto basta e con il tuo atteggiamento conquisti chiunque.

Vergine: è il periodo giusto se vuoi costruire il tuo nido e progettare il futuro con il tuo partner. Se siete single guardati intorno vedrai prima o poi qualcuno si presenterà al tuo cospetto.

Capricorno: l'amore non è bello se non è litigarello, ma tu te ne stai approfittando un po' troppo. Conquiste importanti in vista. Forse ti troverai con un piede in due staffe.