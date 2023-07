I tagli capelli corti sono i protagonisti della parte finale dell'estate 2023. In particolare si può realizzare il meraviglioso shixie. Inoltre si può prendere in considerazione anche il bob. Entrambe le proposte sono perfette per avere uno stile molto più giovanile, quindi possono essere scelte dalle donne di ogni età. Adesso è arrivato il momento per scoprire le novità dei prossimi mesi.

Tagli capelli

Tra i tagli capelli corti più di tendenza si può optare per lo shixie. Quest'ultimo è stato scelto da modelle, celebrità e it girl. Per chi non lo conoscesse si tratta di una bella fusione tra il pixie e lo shag.

La chioma in questione è il taglio più popolare del momento e ricorda lo stile degli anni '60, '70 e '80. E' una capigliatura che regala un risultato finale molto fresco e divertente. Inoltre è anche facile da portare e in pochi minuti può essere acconciato. Questo taglio corto può essere personalizzato, per ringiovanire all'istante chiunque lo porti. Si possono aggiungere delle sfilature frontali, micro frangette o frange.

Dettagli da scoprire

Lo shixie può essere scelto per togliere peso sotto le orecchie o nella parte frontale. Le punte sono lavorate sapientemente, creando volume e corpo sulla parte superiore. Questo dislivello rende il taglio molto più originale. Il taglio corto è ideale per la stagione estiva perché non ha nessuna manutenzione.

Quindi non servono tanti prodotti e può essere asciugato naturalmente all'aria aperta. Per ottenere uno stile spettinato e rilassato basta utilizzare le dita. Successivamente basta scuotere la chioma per ottenere uno styling perfetto. Per un risultato più definito si può utilizzare un prodotto modellante. Il taglio può essere realizzato su ogni tipologia di capelli e questa è davvero una bella notizia.

In questo caso si può optare per una tonalità ramata o caramello con dei colpi di luce.

Altri chiome imperdibili

Nei prossimi mesi non può mai mancare nemmeno il bob da scegliere in molte versioni. La prima è il caschetto scalato: la capigliatura può essere portata spettinata e naturale. Si può optare per il bob con la frangia a tendina e con delle scalature graduali.

Esiste lo shag dalla forma rotonda che resta sempre molto morbido. I bob scalati sono ideali per chi ha i capelli fini perché regalano un bel dinamismo immediato e soprattutto senza svuotare la capigliatura. In questo caso è presente un bel volume sulle radici e si può creare uno styling messy davvero irresistibile. Questa versione è indicata anche per le ricce perché il taglio è definito, ma senza tagliare troppo. Sul caschetto si può abbinare una nuova tonalità, come il castano scuro, il biondo miele o il rosso fiamma.